Come cambiare l’indirizzo di casa su Google Maps

Quando ti trasferisci in una nuova casa, c’è molto da fare per aggiornare tutte le informazioni. Oltre al trasloco fisico, potresti dover trasferire i tuoi contratti telefonici o cercare un nuovo piano dati e trovare una nuova offerta di linea fissa in fibra. Anche se queste attività sono complesse, è facile svolgerle in anticipo, quindi tutto può essere pronto il primo giorno. Con tutto questo da fare, c’è una cosa che non dovresti dimenticare di fare, soprattutto se usi Google Maps: dovrai anche cambiare il tuo indirizzo di casa in Maps.

Il processo richiede solo pochi secondi. È una buona idea aggiornare il tuo indirizzo in anticipo. In questo modo, è più facile tornare alla tua nuova casa con un semplice tocco e senza svolte sbagliate.

Il modo più semplice per aggiornare il tuo indirizzo di casa è utilizzare l’app Google Maps sul tuo telefono. L’app è precaricata sulla maggior parte dei telefoni Android e gli utenti iPhone possono scaricare Google Maps per iOS dall’App Store.

Tocca la tua foto o le tue iniziali nell’angolo in alto a destra.

Vai su Impostazioni > Modifica casa o lavoro.

Tocca il menu di overflow (⋮) accanto al tuo indirizzo attuale.

Seleziona Modifica casa.

Tocca la X accanto al tuo indirizzo attuale nella barra di ricerca. Inserisci il tuo nuovo indirizzo nella barra di ricerca e scegli quello suggerito da Google.

Controlla le informazioni sullo schermo e tocca Fine.

La stessa cosa può essere fatta dalla versione web di Google Maps mediante un computer:

Naviga su maps.google.com usando il tuo browser preferito.

Fai clic sul menu dell’hamburger, situato nell’angolo in alto a destra.

Seleziona “I tuoi luoghi > Con etichetta” per trovare il tuo indirizzo attuale.

Fai clic sulla X accanto al tuo indirizzo attuale per rimuoverlo.

Fare clic su Imposta un indirizzo di casa.

Digita il tuo nuovo indirizzo nella barra di ricerca. Seleziona l’indirizzo suggerito da Google per convalidarlo.

