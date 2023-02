La nuova Credential Manager API semplificherà il login nelle varie app di Android

Le app Android supportano vari metodi di autenticazione per aiutarti ad accedere al tuo account. Puoi accedere con il tuo nome utente, numero di telefono, dati biometrici oppure utilizzare soluzioni di accesso federato come Accedi con Google (cosa che sconsigliamo assolutamente per questioni di privacy). Inoltre, puoi anche impostare passkey per i tuoi account per semplificare gli accessi.

Pur avendo così tante opzioni per accedere alle app è un vantaggio, Google vuole rendere le cose un po’ più semplici a chi non vuole preoccuparsi delle diverse interfacce presentate da ciascuna opzione. A tal fine, la società ha rilasciato la Credential Manager API. Disponibile per gli sviluppatori di app in versione alfha, la nuova Credential Manager API di Android consente agli sviluppatori di semplificare l’esperienza di accesso per le loro app.

La Credential Manager API supporta più metodi di accesso, tra cui nome utente/password e soluzioni di accesso federato in un’unica API, facilitando agli sviluppatori l’integrazione nelle proprie app.

Per gli utenti finali, la Credential Manager API “unifica l’interfaccia di accesso tra i metodi di autenticazione, rendendo più chiaro e più facile per gli utenti l’accesso alle app, indipendentemente dal metodo che scelgono“, ha affermato Google in un post sul blog.

Sottolineando i vantaggi della nuova API, Google ha affermato: “Gli utenti devono affrontare più metodi di accesso e in molti di questi casi i metodi di accesso sono modi paralleli per l’utente di accedere allo stesso account. Credential Manager aggrega tutti i metodi di accesso disponibili nei metodi per l’app in un unico elenco, deduplicando le voci per lo stesso account. Questa semplificazione consente agli utenti di concentrarsi sulla selezione dell’account senza dover comprendere la tecnologia di accesso sottostante.”

La Credential Manager API supporta anche le passkey, il nuovo standard di settore per l’autenticazione senza password, che è più sicuro rispetto all’utilizzo di un nome utente e una password per accedere alle app. Consentirà agli utenti di creare passkey per le app e memorizzarle in Google Password Manager. Le passkey memorizzate si sincronizzeranno tra i dispositivi su cui è stato eseguito l’accesso allo stesso account Google per un’esperienza senza problemi.

Poiché la Credential Manager API è attualmente disponibile per gli sviluppatori in versione alfha, potrebbe passare del tempo prima che tu possa vedere l’esperienza di accesso unificato sul tuo dispositivo.

