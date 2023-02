Nothing Phone (2) userà lo Snapdragon 8+ Gen 2

Il co-fondatore e CEO di Nothing Carl Pei ci ha già dato molto su cui riflettere con il Nothing Phone (2) in arrivo entro la fine dell’anno, arrivando addirittura a dire che avrà un vantaggio “premium” rispetto al Nothing Phone (1). Ora, un nuovo rapporto tenta di far luce su quanto potrebbe essere premium questo nuovo dispositivo.

Un noto informatore di MySmartPrice afferma che il Nothing Phone 2 funzionerà con un chipset della serie Qualcomm Snapdragon 8 ancora da annunciare (se ci stai chiedendo, potrebbe essere lo Snapdragon 8+ Gen 2), una batteria leggermente più grande rispetto al Nothing Phone (1) (5.000 mAh contro 4.500 mAh) insieme a 12 GB di RAM (immaginiamo LPDDR5X) e 256 GB di memoria interna (immaginiamo UFS 4.0): questa è la configurazione di memoria massima per il Nothing Phone (1) ma non sappiamo se verrà offerta anche una versione con meno memoria.

Il display AMOLED a 120 Hz mantiene anche l’adattabilità della frequenza di aggiornamento, sebbene non è chiaro se vedremo tale capacità espansa con il limite inferiore sul dispositivo di prima generazione a 60Hz. Il Nothing Phone (2) sarà dotato di RAM virtuale, che fa in modo che una parte del tuo disco di archiviazione agisca come RAM.

Si ipotizza che assisteremo al lancio di un prodotto nel terzo trimestre di quest’anno (il Nothing Phone 1 è stato annunciato a metà luglio dello scorso anno). Se nel frattempo sei interessato a scovare nuove informazioni, potresti avere un po ‘di fortuna cercando il suo numero di modello, A065. Siamo anche curiosi di sapere quando arriveranno i nuovi Nothing Ear (2).

