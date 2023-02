Nothing Ear (2), nuove immagini svelano novità estetiche marginali

Seppur il co-fondatore e CEO di Nothing, Carl Pei, abbia solo confermato che Nothing Phone (2) arriverà entro la fine del 2023, abbiamo anche un nuovo dispositivo Nothing confermato per il 2023, le Nothing Ear (2).

Sebbene Pei non abbia condiviso dettagli sulle Nothing Ear (2) che sono comunque in arrivo viste le certificazioni ricevute, nuove fughe di notizie hanno colpito Internet, dandoci uno sguardo migliore agli auricolari TWS prima del loro rilascio.

Sebbene i rendering siano stati condivisi tramite il sito Web Smartprix, sono stati gentilmente concessi da Onleaks, che ha un track record piuttosto buono quando si tratta di informazioni preliminari e rendering di dispositivi non annunciati.

Dando una rapida occhiata ai rendering, il design delle Nothing Ear (2) sembra identico al modello attuale, caratterizzato da un’estetica trasparente che mette in risalto l’interno degli auricolari. Inoltre, vengono fornito in una custodia quadrata, utilizzando plastica trasparente con accenti di colore rosso e bianco.

Per quanto riguarda le modifiche, il team di Smartprix ha osservato che il microfono verso la parte superiore degli auricolari è stato ora spostato più vicino allo stelo (in maniera simile con quanto fatto con le Nothing Ear Stick) e ci sono alcuni elementi di design che cambiano leggermente l’aspetto, con diverse aree trasparenti. Puoi vedere queste aree evidenziate nell’immagine sopra per avere un’idea migliore.

Mentre ottenere nuovi rendering su dispositivi non annunciati è un’ottima cosa, dandoci un’anteprima di ciò che verrà, purtroppo non ci sono davvero ulteriori informazioni quando si tratta delle specifiche del dispositivo. Se Nothing sta preparando un successore di Ear (1), ci sono buone possibilità che apporterà modifiche al dispositivo, migliorando le funzionalità rispetto al suo predecessore.

Gli Ear (1) sono stati fra i migliori auricolari wireless usciti l’anno scorso e la speranza è che anche le Nothing Ear (2) seguano questo percorso.