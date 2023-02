Apex Legends Mobile, a sorpresa, verrà chiuso il 1° febbraio

Per anni, Electronic Arts e le sue filiali hanno sfornato giochi per console, PC e per dispositivi mobili come il franchise Need for Speed, FIFA e Apex Legends. Sfortunatamente, la società ha appena annunciato che sta staccando la spina da Apex Legends Mobile dopo nemmeno un anno.

Il gioco rimarrà giocabile per i prossimi tre mesi, durante i quali i giocatori potranno impegnarsi nelle loro ultime battaglie. La società sta inoltre interrompendo lo sviluppo di Battlefield Mobile con una mossa che segnala che i giochi FPS per dispositivi mobili non sono così popolari come una volta.

Se non segui troppo da vicino l’industria dei giochi, lo studio di proprietà di EA Respawn Entertainment e Tencent’s Lightspeed & Quantum Studios hanno introdotto Apex Legends Mobile nel maggio 2022. Il gioco ha permesso ai giocatori di provare Apex al di fuori di console e PC, rendendolo più accessibile.

In un recente post, gli sviluppatori di Apex hanno annunciato la chiusura della versione mobile il 1° maggio di quest’anno, poco prima del suo primo anniversario. Nello specifico, l’arresto ufficiale è previsto per le 01:00 (tecnicamente il 2 maggio). Da martedì, i giocatori non sono più autorizzati a effettuare ulteriori acquisti in-app. Sfortunatamente, gli sviluppatori non prevedono di rimborsare gli acquisti già effettuati. Invece, ti consigliano di spendere i soldi rimanenti nel gioco e goderti il ​​gioco al massimo finché dura.

La decisione non avrà alcun impatto su Apex Legends per PC e console

EA ha dichiarato chiaramente le sue intenzioni di continuare a mantenere Apex Legends su PC e console, indipendentemente dall’arresto della versione mobile. L’annuncio di EA riconosce che i giocatori hanno ricevuto con entusiasmo il lancio di Apex Legends Mobile. Il futuristico titolo battle royale includeva due leggende (personaggi) esclusive per dispositivi mobili e aggiornamenti regolari che si aggiungevano alle abilità dei personaggi e alle nuove modalità di gioco, ma attribuisce l’arresto alla pipeline di contenuti del gioco che non soddisfa gli standard fissati per qualità, quantità e cadenza.

Con l’aumento e il rapido calo del numero di giocatori che hanno messo a dura prova i dati finanziari dell’azienda, riteniamo che la decisione di chiudere Apex Legends Mobile alla fine si sia ridotta a una questione di soldi. Dopo un certo punto, non era fattibile per EA e i suoi partner continuare a investire in nuovi contenuti di Apex Legends Mobile per attirare e agganciare i giocatori.

Il progetto Battlefield Mobile è al capolinea

EA ha anche annunciato che non continuerà a sviluppare Battlefield Mobile, un gioco che è stato testato negli ultimi due anni. La società ha espresso interesse a trasformare la sua visione del franchise evolvendo i titoli di battaglia esistenti. Il lato positivo è che questo potrebbe significare sforzi più sinceri per sviluppare Battlefield 2042.

Probabilmente è una scommessa sicura che non vedremo l’azienda spingere pesantemente gli sparatutto mobili in qualunque momento presto. Quindi assicurati di connetterti con tutti i tuoi amici Apex Legends Mobile su piattaforme alternative nei prossimi tre mesi prima che le porte si chiudano per sempre.

