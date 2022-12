I presunti Nothing Ear (2) certificati dal Bluetooth SIG

Nothing ha recentemente introdotto sul mercato i suoi nuovissimi auricolari Nothing Ear (Stick) che abbiamo recensito con molti pensieri positivi. Non essendoci ancora dei piani precisi per un Phone (2), sembra che la società si stia preparando a introdurre un secondo nuovo paio di auricolari TWS, che potrebbero benissimo essere i Nothing Ear (2).

Ad ogni modo, nuovi dettagli sul prossimo dispositivo Nothing sono stati scoperti in un post di certificazione che è stato trovato nel database del Bluetooth Special Interest Group (SIG), che registra e certifica ogni prodotto Bluetooth che dovrebbe essere rilasciato nelle nazioni di tutto il mondo.

Nothing B155 TWS receive the Bluetooth SIG certification. Nothing Ear Stick: B157.

Ear (2)? pic.twitter.com/vA1jyFh5ku — Mukul Sharma (@stufflistings) December 15, 2022

Secondo gli elenchi, è stato trovato Nothing B155, un nuovo prodotto mai visto fino a ora con quel numero di modello. La certificazione in realtà non ci dice molto sul prodotto oltre al numero di modello e al supporto Bluetooth V4.2. Ma è possibile che l’oggetto sia l’imminente Nothing Ear (2), successore diretto del Nothing Ear (1).

Non aspettarti che il dispositivo venga rilasciato entro pochi giorni o settimane, anche se l’ipotesi si rivela accurata. Sebbene il dispositivo non sia ancora stato lanciato, questa è presumibilmente la prima apparizione ufficiale in rete.

Ad ogni modo, 91Mobiles molto tempo fa ha pubblicato online la prima immagine dei Nothing Ear (2). L’intero aspetto degli auricolari è visibile a prima vista e, stranamente, non ci sono molte differenze tra loro e l’attuale versione. Ma non c’era alcuna immagine del case, il che suggerisce che la società potrebbe rimodellarlo e apportare alcune modifiche hardware nascoste.

