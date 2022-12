Google Wallet, in test il supporto per la carta d’identità digitale

Il Maryland è stato uno dei primi stati a rendere disponibili la carta d’identità sull’app Wallet di Apple per iPhone e ora Google sta testando in beta il supporto per la “patente di guida digitale” nell’app Google Wallet sui telefoni Android.

L’integrazione di Apple Wallet può già essere utilizzata per superare la TSA in aeroporti come l’aeroporto internazionale Thurgood Marshall di Baltimora/Washington che consentono l’uso di ID di stato digitali.

Secondo la pagina di supporto aggiornata di Google: gli utenti che eseguono Android 8.0 (o versioni successive) che si trovano nel programma beta di Google Play Services (in particolare, versione 48.22) sono idonei. Dopo aver abilitato il Bluetooth e aver verificato che il telefono abbia un blocco schermo con PIN o password (o biometrico), si dovrebbe vedere una nuova opzione per “Carta d’identità (beta)” quando aggiungi una nuova carta all’app Google Wallet.

La funzione è stata annunciata durante il keynote I/O orientato agli sviluppatori di Google a maggio, dove l’azienda ha mostrato una diapositiva con il Maryland come primo ID disponibile per la funzione in arrivo.

Il supporto Android per un la carta d’identità digitale fa parte degli aggiornamenti del sistema Google di questo mese, che include anche altre funzionalità beta di Play Services per Wallet come Digital Car Key (per dispositivi Xiaomi) e la possibilità di gestire le carte di pagamento sui dispositivi Fitbit.

Secondo un informatore di The Verge, il processo per aggiungere una carta d’identità del Maryland a Google Wallet è il seguente: scansiona la parte anteriore dell’ID> scansiona il retro> fai una breve registrazione del tuo viso> invia la tua domanda> attendi che il Maryland accetti la carta. Il processo è molto simile a quello per aggiungere una carta ad Apple Wallet.

Google si è nuovamente impegnato nella sua iniziativa per l’app Wallet dopo un periodo in cui è stata deprecata a favore di un’offerta mirata “Google Pay”. Ora Wallet contiene Google Pay, tessere per i trasporti pubblici, premi fedeltà, carte regalo e carte d’identità, il che la rende un’app molto più completa.

Il Senior Technical Editor per Esper Mishaal Rahman ha spiegato, in maniera tecnica, come funziona:

Sotto il cofano, Google Wallet utilizza un’API disponibile in Android chiamata Identity Credential per gestire le carte d’identità per dispositivi mobili conformi allo standard ISO 18013-5. Questa API è stata introdotta in Android 11. Nella stessa versione, Google ha anche introdotto, fondamentalmente, una versione migliorata dell’API che utilizza l’hardware sicuro del dispositivo per archiviare in modo più sicuro le patenti di guida mobili. Questo è ciò che viene chiamato Identity Credential HAL, ed è ciò che pochissimi dispositivi supportano (e ciò per cui Google voleva espandere il supporto introducendo nuovi requisiti in Android 13 che ho menzionato nel mio articolo).

FONTE