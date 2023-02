Samsung Galaxy: Exynos vs Snapdragon lungo gli anni

Gli smartphone Samsung Galaxy S hanno da sempre avuto una distinzione netta in base al mercato di destinazione: i modelli destinati all’Europa e al Giappone sono arrivati con i SoC Samsung Exynos mentre i modelli per il resto del mondo hanno adottato i Qualcomm Snapdragon. Ma come si è evoluta la potenza computazionale nel corso del tempo fra queste diverse versioni e come si è evoluta la sfida Exynos vs Snapdragon?

I punteggi di Geekbench sono un ottimo modo per ottenere una panoramica di alto livello dei miglioramenti computazionali da una generazione all’altra. Non ci dicono nient’altro su un chipset (o sul suo consumo energetico), ma servono come solido punto di confronto.

Grazie a XDA abbiamo l’opportunità di vedere un confronto dal Samsung dal Galaxy S5 in poi, con i dati che sono creati da un punteggio medio di 250 benchmark eseguiti su ciascun dispositivo.

Smartphone Chipset Modello Galaxy S5 Snapdragon 801 SM-G900F Galaxy S5 Exynos 5422 SM-G900H Galaxy S5 Snapdragon 805 SM-G901F Galaxy S6 Exynos 7420 SM-G920F Galaxy S7 Exynos 8890 SM-G930L Galaxy S7 Snapdragon 820 SM-G930A Galaxy S8 Exynos 8895 SM-G950N Galaxy S8 Snapdragon 835 SM-G950U Galaxy S9 Exynos 9810 SM-G960F Galaxy S9 Snapdragon 845 SM-G960U1 Galaxy S10 Exynos 9820 SM-G973F Galaxy S10 Snapdragon 855 SM-G973U Galaxy S20 Exynos 990 SM-G986B Galaxy S20 Snapdragon 865 SM-G980F Galaxy S21 Exynos 2100 SM-G991N Galaxy S21 Snapdragon 888 SM-G9910 Galaxy S22 Exynos 2200 SM-S901B Galaxy S22 Snapdragon 8 Gen 1 SM-S901E

Samsung Galaxy S con SoC Exynos

Come previsto, ogni generazione migliora le prestazioni, ma i risultati sono uno sguardo interessante sulla progressione degli smartphone nel corso degli anni. La progressione dei processori Exynos dell’azienda dal Galaxy S5 è stata interessante da osservare.

L’Exynos 5422 non è affatto vicino a quello che oggi chiameremmo un SoC potente, con un misero punteggio di 176 in single-core e un punteggio altrettanto debole di 322 in multi-core. Per il contesto, il Samsung Galaxy S22 con il suo SoC Exynos 2200 vanta appena un miglioramento di 10 volte nelle velocità multi-core e un miglioramento di 6,4 volte nelle velocità single-core rispetto all’Exynos 5422 originale che alimentava il Galaxy S5.

Questo è un miglioramento piuttosto importante (come previsto) ma mostra come i miglioramenti stiano iniziando a rallentare, poiché otto generazioni dopo, non vediamo un miglioramento di 8 volte nei punteggi single-core.

Il salto dall’Exynos 8895 al 9810 è stato probabilmente il più grande in assoluto, con un notevole aumento delle prestazioni single e multi-core. Questo particolare salto di punteggio è probabilmente dovuto al passaggio dai core Exynos M2 ai core Exynos M3 e all’aggiornamento dai core Cortex A53 ai core Cortex A55. Con un aumento anche delle dimensioni della cache da 2 MB a 4 MB, vedremmo una diminuzione dei tassi di fallimento della cache e, a sua volta, un ulteriore miglioramento delle prestazioni in quanto la CPU dovrebbe essere in grado di recuperare più istruzioni dalla cache invece che dal più lento memoria principale.

Le generazioni successive hanno trovato una base più uniforme, con aumenti minori ma costanti di circa il 20% ogni volta nelle prestazioni single e multi-core.

Samsung Galaxy S con SoC Qualcomm Snapdragon

I chipset Snapdragon sono il meglio nel mondo Android e, proprio come con i risultati Exynos di cui sopra, questi risultati mostrano fino a che punto è arrivata Qualcomm nel corso degli anni.

Iniziando con punteggi single e multi-core rispettivamente di 156 e 445, vediamo enormi balzi in entrambi i picchi con Snapdragon 8 Gen 1 e Snapdragon 888. Dato che Snapdragon 8 Gen 1 ha una buona dose di problemi, è non è troppo sorprendente vederlo rimanere un po’ indietro nel reparto single-core.

È interessante notare che, a differenza dei chipset Exynos, non ci sono grandi salti da una generazione all’altra. Invece, è un miglioramento relativamente regolare e costante anno dopo anno. Potresti anche notare che manca il Samsung Galaxy S6: questo è probabilmente a causa dei problemi che ha dovuto affrontare lo Snapdragon 810. Era il primo chip a 64 bit di Qualcommm e si surriscaldava piuttosto gravemente. È stato persino accusato del motivo per cui il Nexus 5X e il Nexus 6P hanno dovuto affrontare gravi problemi di bootlooping. Samsung invece ha scelto Exynos per i dispositivi globali di quella generazione.

Tuttavia, una cosa è certa: Qualcomm ha sempre superato il chipset Exynos della stessa generazione in ogni dispositivo Samsung, tranne nel caso dell’Exynos 2100.

Exynos vs Snapdragon a confronto

Per il contesto più ampio di come Exynos vs Snapdragon si confrontano tra generazioni, è chiaro che sono sempre stati vicini nelle prestazioni. Non c’è mai una grande digressione nelle capacità di questi chipset, con differenze che di solito si riducono al consumo energetico o alle prestazioni del mondo reale.

Nell’uso normale, sono più o meno ugualmente comparabili e la differenza nei risultati tra questi chipset può essere trovata in modo simile tra due risultati eseguiti sullo stesso dispositivo in condizioni diverse.

