Google Chrome introduce la verifica biometrica per accedere al password manager

È importante utilizzare password univoche e complesse per ciascuno dei tuoi account online (non come le 20 più usate in Italia nel 2022), ma ciò significa che non sarai mai in grado di memorizzare tutte le tue credenziali ed è per questo che al giorno d’oggi hai assolutamente bisogno di un password manager. Ci sono molti gestori di password tra cui scegliere (alcuni dei quali anche open source e completamente trasparenti), ma per milioni di persone, la comodità è re e il gestore delle password integrato di Google Chrome ha la meglio su altre opzioni.

Google sta ora rendendo questa utility più sicura con il supporto per l’autenticazione biometrica su desktop e laptop.

Stessa sicurezza ma maggiore praticità

Il gestore delle password di Google è piuttosto versatile perché consente la sincronizzazione senza interruzioni di tutte le password salvate su dispositivi mobili e desktop se il tuo account Google è associato ai dispositivi. Tuttavia, il client desktop ha fatto affidamento su PIN e password per autenticare gli utenti prima di rivelare eventuali credenziali salvate.

Sebbene questi siano discutibilmente più sicuri della biometria, la mancanza di praticità può essere una barriera all’ingresso che impedisce ad alcuni utenti di sfruttare le funzionalità di sicurezza del gestore di password.

Ora, se il tuo computer dispone di un sistema di autenticazione biometrica connesso o integrato come un lettore di impronte digitali o uno scanner facciale, puoi utilizzarlo per accedere alle credenziali memorizzate su Password Manager di Chrome. Questo è quasi identico all’esperienza su telefoni e tablet Android quando si accede alle password salvate tramite Chrome o in Impostazioni -> Password e account -> Google.

Una volta autenticato, puoi copiare la tua password salvata o modificarla. Oltre alla nuova funzione di sicurezza biometrica che avrebbe dovuto essere disponibile molto tempo fa, Chrome Password Manager suggerisce anche password complesse per i nuovi account e ti avvisa quando una credenziale memorizzata è stata compromessa in un incidente di sicurezza che è sfuggito al tuo radar.

Non stiamo ancora vedendo il nuovo sistema di autenticazione biometrica sui nostri dispositivi, ma ci aspettiamo che la funzione venga presto implementata sul canale Chrome stabile, proprio come la nuova Credential Manager API di Google. Non si sa ancora se supporterà Windows Hello, che utilizza la biometria come il riconoscimento facciale, ma dovrebbe essere compatibile con i nuovi Mac e altri computer con lettori di impronte digitali.

