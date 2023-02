Vita3K, l’emulatore Android per la PS Vita, disponibile al download

Una delle parti migliori di avere uno smartphone Android è la libertà di personalizzarlo e trasformarlo in praticamente qualsiasi cosa. Per gli amanti del gaming sono disponibili numerosi emulatori per giocare ai giochi per console preferiti. Abbiamo già moltissimi emulatori di alto livello che consentono ai giocatori di rivivere il passato e trascorrere ore sui giochi classici (soprattutto se abbinati a un controller come il GameSir X2 Pro). Bene, ce n’è un altro e ti permette di giocare ai migliori giochi per PlayStation Vita! Una porting Android di Vita3K è stato rilasciato pubblicamente questa domenica. E con quello installato sul tuo telefono, sarai libero di eseguire qualsiasi gioco per PlayStation Vita.

Lo sviluppatore, Macdu, ha fornito tutte le informazioni sul rilascio sul canale Discord del progetto. E, per evitare noie con le regole di Google, Vita3K non è disponibile nel Play Store. Lo sviluppatore offre invece il file APK e tutti i successivi aggiornamenti nel canale Discord (qualcosa che non promette nulla di buono in termini di sicurezza).

Una cosa molto interessante è che l’emulatore Vita3K per la PlayStation Vita non richiede specifiche elevate per funzionare. Il requisito minimo per l’emulatore è un chipset Arm64 con supporto Vulkan 1.0. E il dispositivo deve essere Android 7.0 o versioni successive.

Lo sviluppatore osserva che puoi riprodurre la maggior parte dei titoli 2D per PlayStation Vita se il tuo dispositivo soddisfa i requisiti minimi. E vale la pena notare che lo sviluppatore ha utilizzato POCO F3 per realizzare il porting.

Inoltre, lo sviluppatore afferma che questo porting Android di Vita3K supporta driver personalizzati sui dispositivi Snapdragon. Più specificamente, i dispositivi con GPU Adreno 600 o superiori sono in grado di utilizzare il driver grafico open source Turnip, che porterà a un “grande aumento della velocità“.

Download gratis di Vita3K su Android

Se siete interessati al download, vi basterà recarci sul server Discord dello sviluppatore e scaricare il file APK da installare manualmente.