Come trasformare lo smartphone in una PlayStation

Lo smartphone è diventato il dispositivo da gaming più popolare al mondo, superando di gran lunga Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Inoltre, gli smartphone di oggi hanno raggiunto un livello di potenza tale da essere in grado di trasformarsi in delle vere e proprie console. Se siete stanchi di passare il tempo con i giochi moderni per smartphone, in questa guida vi mostreremo come trasformare il vostro smartphone in una PlayStation in maniera del tutto gratuita.

Come emulare la PlayStation sullo smartphone Android

Per trasformare lo smartphone in una PlayStation ci serviremo di un’applicazione davvero molto interessante chiamata RetroArch. Si tratta di un contenitore che ha al suo interno una serie di emulatori pensati per far girare i giochi del passato ma su hardware moderno.

RetroArch è disponibile in maniera del tutto gratuita sul Play Store e potete procedere al suo download dal seguente app box o da questo link.

Come usare RetroArch per trasformare lo smartphone in una PlayStation

Al primo avvio dell’applicazione RetroArch, bisogna fornire il consenso per l’accesso alla memoria interna dello smartphone. Dopo di che, dovete scaricare il core (l’emulatore) PCSX ReARMed seguendo i passaggi illustrati negli screenshot qui di seguito.

Adesso è necessario scaricare il BIOS per la PlayStyation. Ciò permetterà a RetroArch e all’emulatore al suo interno di funzionare al meglio. Il download del BIOS lo trovate a questo link (è un file .zip che va decompresso prima di poter essere utilizzato). Consigliamo di usare il file SCPH1001.bin

Per aggiungere il BIOS a RetroArch, potete seguire i seguenti passaggi:

Infine serve il file del gioco della PlayStation. In questo caso non possiamo dirvi come scaricare il gioco in quanto tecnicamente illegale (è pur sempre una proprietà intellettuale). Tuttavia, con una semplice ricerca Google trovate tutto.

Ad ogni modo, con il file del gioco scaricato sullo smartphone, bisogna caricarlo all’interno dell’emulatore e, per farlo, potete seguire i passaggi illustrati qui di seguito. Facciamo notare che da noi il gioco è presente nella cartella Download ma da voi si troverà nella cartella in cui lo avete scaricato:

Per giocare potete utilizzare i tasti virtuali presenti su RetroArch. Se invece volete qualcosa di più preciso, vi consigliamo di leggere il nostro articolo guida di approfondimento su come collegare un controller allo smartphone.