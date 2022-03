TikTok annuncia SoundOn, la nuova piattaforma all-in-one per la musica in streaming

TikTok vuole crescere in altri settori oltre ai video in formato breve. La società di social media ha annunciato il lancio di SoundOn, la sua piattaforma all-in-one per il marketing e la distribuzione di musica in streaming.

Secondo TikTok, SoundOn è la propria piattaforma di promozione e distribuzione musicale che consentirà agli artisti di “accrescere la propria base di fan, sfruttare le loro voci creative e far sentire la propria musica in tutto il mondo“. Gli artisti possono utilizzare SoundOn per caricare la propria musica sull’app TikTok, nonché su altre piattaforme musicali come Apple Music e Spotify.

Tutti i creatori di musica mantengono il 100% della proprietà delle loro canzoni. Quando gli artisti caricano le loro canzoni su TikTok o altre piattaforme musicali, inizieranno a guadagnare soldi in seguito agli streaming degli utenti. Nel primo anno, i creatori guadagneranno il 100% dei profitti delle canzoni, ma successivamente TikTok prenderà il 10%.

Secondo TikTok, oltre a beneficiare delle loro canzoni, i musicisti riceverebbero “una varietà di strumenti promozionali e assistenza” tramite SoundOn. Gli artisti riceveranno informazioni su come comprendere e sviluppare il proprio pubblico. Inoltre, gli artisti riceveranno consigli da esperti su un team di artisti SoundOn dedicato. I musicisti riceveranno anche supporto nella promozione del loro lavoro attraverso il marketing delle loro canzoni sulla piattaforma TikTok.

Il Global Head of Music di TikTok, Ole Obermann, ha dichiarato: “I nuovi artisti e creatori musicali sono una comunità vivace all’interno di TikTok e SoundOn è progettato per supportarli mentre fanno i primi passi nella loro carriera. I nostri team SoundOn guideranno i creatori su il loro viaggio verso il grande palcoscenico e portare in vita l’esperienza e la potenza di TikTok per l’artista.“

SoundOn è ora completamente disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Brasile e in Indonesia. Per un arrivo in Europa bisogna ancora aspettare.

