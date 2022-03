Tutti gli smartphone e i tablet supportati ufficialmente da Google Stadia

Google Stadia è un servizio di cloud gaming che, dopo un inizio non troppo esaltante, sta ottenendo sempre più popolarità grazie all’estrema flessibilità nell’esperienza utente. Lo scopo principale del servizio è permettere il gaming su qualunque dispositivo, sia esso una Smart TV, un computer, uno smartphone o un tablet.

Seppur la compatibilità di Google Stadia sia data con tutti gli smartphone e i tablet Android, vi è un sotto insieme che Google supporta ufficialmente e in cui le prestazioni del servizio sono migliori. In questo articolo abbiamo deciso di riassumere tutti gli smartphone e i tablet Android che sono supportati ufficialmente da Google Stadia.

Lista degli smartphone supportati ufficialmente da Google Stadia

Google

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Samsung

Samsung S8

Samsung S8+

Samsung S8 Active

Samsung S9

Samsung S9+

Samsung S10

Samsung S10+

Samsung S20

Samsung S20+

Samsung S20 Ultra

Samsung S21

Samsung S21+

Samsung S21 Ultra

Samsung Note 8

Samsung Note 9

Samsung Note 10

Samsung Note 10+

Samsung Note 20

Samsung Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

OnePlus

OnePlus 5

OnePlus 6

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 9

OnePlus 5T

OnePlus 6T

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro 5G

OnePlus 8T

OnePlus Nord

OnePlus N10 5G

OnePlus N100

Asus

ROG Phones

Razer

Razer Phone

Razer Phone II

LG

LG V50 ThinQ

LG V50S ThinQ

LG V60 ThinQ

LG G7 ThinQ

LG G8 ThinQ

LG Wing

Lista dei tablet supportati ufficialmente da Google Stadia

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy Tab A7

Google Stadia su iOS

L’app Stadia per iOS non consente di giocare ma solo di accedere ai giochi Stadia sulla TV purché si abbia una Chromecast Ultra collegata. Google tuttavia ha ufficialmente aggiunto il supporto per iPhone e iPad a metà del 2021 attraverso una soluzione alternativa.

Aggiornate il sistema operativo iOS alla versione 14.3 o successiva, quindi andate su stadia.com nel browser Safari o Google Chrome. Accedete al vostro account Stadia, selezionate un gioco dalla libreria e toccate il grande pulsante rosso di riproduzione per iniziare.

Il nostro suggerimento è quello di creare una scorciatoia per la Web App toccando il pulsante di condivisione e selezionando Aggiungi alla schermata iniziale in Safari. Ciò creerà un’icona Google Stadia nella home screen proprio come si trattasse di un’applicazione nativa.