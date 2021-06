Google Stadia ufficiale su Android TV dal 23 giugno

Nonostante l’idea iniziale per Google Sadia fosse quella di renderlo agnostico l’hardware e quindi disponibile in qualsiasi piattaforma, la realtà dei fatti è che vi sono ancora molte limitazioni alla fruizione del servizio. Una delle più clamorose (e inspiegabili) è l’assenza dell’app ufficiale su Android TV e Google TV, cosa che però secondo l’azienda verrà risolta nel giro di un paio di settimane.

A partire dal 23 giugno, l’app Google Stadia sarà disponibile per il download su qualsiasi dispositivo Android TV. Analogamente al primo supporto mobile, solo una manciata di dispositivi sono ufficialmente supportati, ma l’elenco include molti dei dongle e dei set-top-box più popolari.

Se invece si utilizza un dispositivo che non è nell’elenco, si può comunque scaricare l’app e abilitare il “supporto sperimentale” per giocare, ma Google avverte che potrebbe non essere un’esperienza ideale. L’elenco completo dei dispositivi che saranno completamente supportati fin dall’inizio comprende:

Chromecast con Google TV

Smart TV Hisense Android (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Onn FHD Streaming Stick e dispositivo di streaming UHD

Philips serie 8215, 8505 e OLED 935/805

Xiaomi MIBOX3 e MIBOX4

Francamente troviamo strano che un sistema operativo basato completamente su Android sia rimasto escluso dalla compatibilità di un servizio Google lanciato nel 2019 fino a questo momento. Il tutto considerando anche che le capacità hardware di ogni dispositivo dovrebbero essere per lo più ininfluenti sulle prestazioni, visto che Google stadia basa l’intero processo di elaborazione sul cloud e trasmette all’utente solamente il flusso video del gioco renderizzato.

Ad ogni modo, in attesa del 23 giugno e della compatibilità ufficiale con Android TV e Google TV del servizio, vi vogliamo ricordare che Google Stadia di recente ha perso un altro pezzo della dirigenza.

VIA