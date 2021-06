Sony WF-1000XM4 ufficiali: specifiche e prezzi

Mettendosi alla pari con diversi altri produttori di auricolari TWS di fascia alta, Sony ha lanciato ufficialmente le nuove WF-1000XM4 a distanza di due anni dal lancio della precedente generazione. Si tratta della quarta generazione di auricolari TWS della serie e, stavolta, sembra che le caselle di richieste degli utenti siano state tutte spuntate.

Nel caso in cui non seguiste i prodotti audio di Sony, la numerazione 1000X indica il modello top di gamma. Le Sony WF-1000XM4 sono le vere controparti wireless delle cuffie con cancellazione del rumore WH-1000XM4 lanciate lo scorso anno. Esse promettono ben 8 ore di utilizzo continuato, più altre 16 ore nella custodia di ricarica ridisegnata (e resa più compatta e leggera rispetto alla precedente generazione).

Anche gli auricolari sono stati rimpiccioliti. Sono ancora grandi rispetto alla maggior parte dei veri auricolari wireless, ma sono piccoli rispetto agli XM3. Le Sony WF-1000XM4 supportano anche il codec audio LDAC HD, elaborazione AI avanzata con DSEE Extreme e talk-to-chat: quest’ultima caratteristica deriva dalle cuffie over-ear WH-1000XM4. Tutte queste funzioni sono gestite dal processore Sony V1.

Cosa molto interessante, gli auricolari sono certificati IPX4, il che significa che li si può usare anche sotto la pioggia o durante l’attività fisica senza correre il rischio di danneggiarli.

Tutte queste caratteristiche conferiscono alle Sony WF-1000XM4 lo scettro di migliori auricolari TWS sulla carta ma siamo certi che anche nell’utilizzo quotidiano non deluderanno. In termini di disponibilità, il prezzo di listino è di 279,90 euro, elevato per un paio di auricolari TWS ma in linea con quanto offre la concorrenza.