Apple prova a persuadere gli utenti Android con la rinnovata app “Passa a iOS”

Chi possiede uno smartphone Android oggi, non è detto che in futuro non possa decidere di acquistare un iPhone da Apple. L’azienda lo sa bene e per invogliare le persone a “passare al lato oscuro” ha pubblicato sul Play Store ormai da qualche anno l’applicazione “Passa a iOS“, grazie alla quale semplificare il trasferimento dei dati da Android al nuovo iPhone.

Fino a ora l’applicazione permette agli utenti di trasferire:

Contatti

Cronologia dei messaggi

Foto e video della fotocamera

Segnalibri web

Account di posta

Calendari

Con l’arrivo di iOS 15, tuttavia, l’applicazione riceverà un’infornata di nuove funzionalità. Nello specifico, gli utenti Android potranno utilizzare l’app “Passa a iOS” per trasferire album fotografici, file, cartelle, impostazioni di accessibilità e altro su un nuovo iPhone. In questo modo, l’iPhone sarà personalizzato secondo i propri gusti fin dal momento in cui lo si accende per la prima volta.

Apple sta inoltre lanciando un codice QR in iOS 15 che porterà gli utenti direttamente al link di download Passa a iOS nel Google Play Store. Considerando però che iOS 15 non verrà rilasciato fino al prossimo autunno (in concomitanza con il lancio della nuova generazione di iPhone), per il momento l’applicazione rimane immutata.

Nel caso foste interessati al download dell’applicazione “Passa a iOS”, vi basterà cliccare sul seguente appbox che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata dell’App Store (con iOS lo stesso link permetterà di scaricare la versione aggiornata):

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Google, con l’annuncio di Android 12, ha reinventato l’intero ecosistema dei widget (prendendo però spunto da iOS 14 prima e iOS 15 poi).

VIA