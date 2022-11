Le 20 password più comuni in Italia del 2022 (da non usare)

Torniamo a parlare di sicurezza informatica e dell’importanza di scegliere password robuste e uniche per ogni account. E, paradossalmente, lo facciamo parlando delle password più comuni in Italia del 2022 da non utilizzare assolutamente.

In base alla ricerca condotta da NordPass, in Italia la password più comune del 2022 è “123456”. Mentre nel Belpaese questo dato è rimasto invariato dall’anno scorso, a livello globale il trend è cambiato: la password più comune al mondo è “password”.

Le 20 password più utilizzate in Italia

Le 20 password più utilizzate in Italia nel 2022 sono:

123456 123456789 password ciao juventus napoli ciaociao 12345 12345678 martina giulia 1234 amoremio porcodio francesca francesco 1234567890 alessia qwerty andrea

Dati interessanti emersi dalla ricerca sulle password più comuni

Rispetto ai dati del 2021, il 73% delle 200 password più comuni del 2022 rimane lo stesso. Inoltre, l’83% delle password nell’elenco di quest’anno può essere decifrato in meno di un secondo.

Dalla ricerca è emerso che:

Le persone tendono a optare per la comodità: a rappresentare la maggior parte degli elenchi a livello globale sono semplici combinazioni da tastiera di numeri, lettere e simboli. “123456” è ancora la password più diffusa in molti Paesi: non solo in Italia, ma anche in Colombia, Francia e Giappone.

a rappresentare la maggior parte degli elenchi a livello globale sono semplici combinazioni da tastiera di numeri, lettere e simboli. “123456” è ancora la password più diffusa in molti Paesi: non solo in Italia, ma anche in Colombia, Francia e Giappone. Il calcio si conferma importante in Italia, con “juventus” e “napoli” tra le prime 10. Questa tendenza è visibile anche nel resto del mondo, con le squadre sportive che sono una delle più comuni fonti di ispirazione per le password.

Questa tendenza è visibile anche nel resto del mondo, con le squadre sportive che sono una delle più comuni fonti di ispirazione per le password. L’utilizzo del proprio nome per proteggere i propri account rimane una pratica comune degli utenti Internet. In Italia, Martina, Giulia e Francesca sono tra i nomi più comuni utilizzati come password. Anche a livello globale questa tendenza è consistente: i nomi di persona più utilizzati al mondo per la creazione di password sono Daniel, Thomas, Jordan, Michael, Marina e Jessica.

Lo studio completo è disponibile qui: https://nordpass.com/most-common-passwords-list/ .

Le nostre guide alla sicurezza

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare di dare un’occhiata alle nostre guide su come rafforzare la sicurezza degli account online: