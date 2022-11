Android 14 introdurrà il supporto per le gesture predittive nelle app

Oltre a supportare la connettività satellitare, rendere obbligatorio il supporto al codec AV1 e supportare il file system NTFS, Android 14 introdurrà anche il supporto per le gesture predittive all’interno delle app.

Android 13 ha apportato molti miglioramenti sotto il cofano e, sebbene non sia stata sicuramente una revisione massiccia in termini di aspetto e design, è stato comunque infinitamente migliore di Android 12 in termini di funzionalità. Uno dei punti salienti di Android 13 è stato il ritorno predittivo, una funzionalità che ricorda agli utenti che stanno uscendo dall’app fornendo un feedback visivo. Ora, con Android 14 all’orizzonte, Google sta lavorando ulteriormente sulla funzione in modo che possa funzionare all’interno delle applicazioni e mostrarti persino la schermata precedente.

La nuova funzionalità di Android 14 è stata annunciata durante il Platform Track del Developer Summit. L’azienda ha parlato di un termine che chiamano “falling” o di come il gesto all’indietro finisca con “persone che lasciano l’app per errore“, che potrebbe sembrare una cosa innocua ma in realtà influisce sulle statistiche sull’utilizzo dell’app, che sono molto importante per le app che guadagnano in base alla quantità di tempo che l’utente trascorre sull’app.

Google è abbastanza fiducioso sul funzionamento della navigazione gestuale, ma ha anche menzionato alcune preoccupazioni che gli utenti hanno mostrato nel corso dell’anno su quanto sia facile per loro passare erroneamente a un’altra app o alla schermata iniziale. Per far fronte a ciò, Android 14 fornirà il gesto “Indietro” predittivo. Per chi se lo chiede, su Android 14 gli utenti riceveranno una piccola anteprima della schermata iniziale mentre scorrono e la finestra dell’app si restringe.

Sulla carta sembra buono, ma la funzione è già disponibile se vuoi provarla su Google Phone e TV. Tuttavia, dovrai abilitarlo dalle opzioni sviluppatore. Con Android 14, il gesto predittivo all’indietro sarà abilitato per impostazione predefinita, rendendo molto più semplice per gli utenti assicurarsi di non uscire dall’app.

Google ha persino mostrato un esempio di Google Calendar e di come funziona. Quando la funzione viene usata, scorrendo per tornare indietro, lo schermo si restringe con una piccola freccia nel punto. Questo è un indicatore che ti consente di ricontrollare se il gesto che stai cercando è quello che desideri o se stai uscendo dall’app.

