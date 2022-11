Android 14 supporterà il file system NTFS di Windows

Android 14 potrebbe supportare finalmente il file system NTFS di Windows, consentendo di collegare a smartphone e tablet HDD formattati in tale maniera.

Le format wars sono quasi finite: no, probabilmente non è quella a cui stai pensando. Per tutto il tempo possibile, i proprietari di telefoni Android hanno collegato unità esterne per spostare i file per un motivo o per l’altro. Ma se il tuo disco è stato formattato in qualcosa di diverso da FAT32, molto probabilmente sono stati sfortunati.

Al giorno d’oggi, Google sta aiutando Android a fare un deciso ritorno sui tablet e altri fattori di forma di grandi dimensioni che potrebbero essere collegati a quelle unità esterne con quei file system difficili. Parte di quel ritorno significa superare la gobba di NTFS.

A giugno, abbiamo spiegato la strada che ha portato i telefoni Pixel su Android 13 a supportare exFAT. La situazione era più confusa perché i singoli OEM Android (non Google, però) avevano concesso in licenza il supporto da Microsoft quando quella società aveva la proprietà del formato. Quando ha rilasciato exFAT nel pubblico dominio, ha avviato una catena di sviluppo per integrare il supporto sul kernel Linux, sul kernel Android a valle e sui successivi kernel dei dispositivi.

NTFS, anche un formato pionieristico di Microsoft, ha avuto una storia diversa quando si è trattato di supporto per Linux. Il punto di ingresso è piuttosto recente, tuttavia, poiché le capacità di lettura/scrittura in NTFS sono state incorporate nella versione 5.15 del kernel.

Mishaal Rahman di Esper ha riferito di un kernel Android 13 basato su quella versione uscita ad agosto. Tuttavia, c’erano alcuni avvertimenti importanti che avrebbero impedito al supporto NTFS di essere abilitato con aggiornamenti software futuri o su nuovi dispositivi. Il più grande era che il deamon del volume, il servizio di montaggio dell’archiviazione di Android, doveva essere aggiornato per supportare NTFS, qualcosa ancora nelle mani di Google.

La buona notizia è che, secondo Rahman, Google ha appena creato e integrato un’utility che risolve i problemi comuni di NTFS. Questo potrebbe essere un segno che l’azienda sta attivamente procedendo verso un’implementazione del supporto NTFS più completa e apre la possibilità che i dispositivi Android 13 applicabili e qualsiasi dispositivo su una futura versione di Android ottengano questo vantaggio.

Non sperare troppo se hai un dispositivo Android 13, tuttavia, poiché Google è praticamente l’unico OEM che si impegnerebbe per aumentare la base Linux per i kernel dei suoi dispositivi. In breve, potremmo essere in corsa per il supporto NTFS su tutti i dispositivi Android 14 se Google tiene il passo.

