Qualcomm lancia lo Snapdragon AR2 Gen 1, SoC dedicato agli smartglass in realtà aumentata

Oltre al suo ultimo SoC di punta per smartphone Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm ha presentato anche una nuova piattaforma di realtà aumentata per smartglass di nuova generazione durante il suo Snapdragon Summit. Il nuovo Snapdragon AR2 Gen 1 fa parte del portafoglio di realtà estesa (XR) di Qualcomm e apporta diversi miglioramenti rispetto allo Snapdragon XR2 Gen 1 del 2019. Tuttavia, a differenza dello Snapdragon XR2 Gen 1 e del recentemente rilasciato XR2 Plus Gen 1, la nuova piattaforma è progettato solo per potenziare le esperienze AR e non realtà mista.

Il nuovo Snapdragon AR2 Gen 1 è costruito da zero su un’architettura di elaborazione distribuita multi-chip combinata con blocchi IP personalizzati. Qualcomm afferma che la nuova piattaforma offre prestazioni AI 2,5 volte migliori rispetto allo Snapdragon XR2 Gen 1 consumando il 50% in meno di energia, rendendola ideale per gli occhiali AR che consumano meno di 1 W di energia.

L’architettura multi-chip di Snapdragon AR2 Gen 1 è costituita da un processore AR, un coprocessore AR e una piattaforma di connettività. Qualcomm afferma che il processore AR è “ottimizzato per una bassa latenza da movimento a fotone, supportando al contempo fino a nove telecamere simultanee per la comprensione dell’utente e dell’ambiente. Le sue capacità di percezione avanzate includono un motore con accelerazione hardware dedicato che migliora il tracciamento e la localizzazione del movimento dell’utente, un acceleratore AIR per ridurre la latenza per interazioni di input sensibili come il tracciamento delle mani o 6DoF e un motore di proiezione per un’esperienza più fluida.”

Il co-processore AR aggrega i dati da telecamere e sensori collegati, abilitando funzionalità come il tracciamento oculare e l’autenticazione dell’iride per il rendering. Ottimizza i carichi di lavoro per concentrarsi solo dove l’utente sta guardando, riducendo il consumo energetico.

Infine, la piattaforma di connettività utilizza un sistema FastConnect 7800 per fornire la connettività Wi-Fi 7 con una latenza inferiore a 2 ms tra gli occhiali AR e lo smartphone o il dispositivo host.

Qualcomm aggiunge inoltre che Snapdragon AR2 Gen 1 è in grado di scaricare processi di elaborazione complessi su smartphone, PC o altri dispositivi host compatibili, così da ridurre ulteriormente la latenza e offrire un’esperienza visiva più fluida.

La piattaforma è anche pronta per Snapdragon Spaces, il che significa che gli sviluppatori possono utilizzare la piattaforma per sviluppatori Snapdragon Spaces XR e creare contenuti AR coinvolgenti per occhiali AR con il nuovo chip.

Qualcomm sta collaborando con diversi OEM, tra cui Lenovo, LG, Nreal, Oppo, Pico, QONOQ, Rokid, Sharp, TCL, Tencent, Vuzix e Xiaomi, per portare sul mercato una nuova generazione di smartglass AR con Snapdragon AR2.

Attualmente, questi OEM non hanno condiviso alcun dettaglio sui loro imminenti occhiali intelligenti. Ma ci aspettiamo di saperne di più nei prossimi mesi.

