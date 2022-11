La gamma OnePlus 8 si aggiorna ufficialmente ad Android 13

OnePlus è stato il primo produttore non Google a implementare Android 13 per il suo fiore all’occhiello del 2022: OnePlus 10 Pro. Poi, nella prima settimana di novembre, è stata rilasciata la OxygenOS 13 per la serie OnePlus 9. Ora è il turno dell’intero portafoglio di prodotti 2020 dell’azienda composto da OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T di ricevere l’ultima build basata su Android 13.

È ancora previsto un annuncio ufficiale sul rilascio dell’aggiornamento ad Android 13, ma il firmware stabile sta già arrivando agli utenti di OnePlus 8. Diversi utenti su Reddit e sui forum di OnePlus hanno pubblicato screenshot del firmware stabile OxygenOS 13 disponibile per il download sui propri dispositivi. Ci sono anche segnalazioni di OxygenOS 13 in arrivo su OnePlus 9R, 9RT e OnePlus 10R.

Finora, l’azienda di proprietà di BBK ha fatto solo un annuncio ufficiale per l’aggiornamento di OnePlus 10R. Una nota di rilascio ufficiale per altri telefoni dovrebbe uscire presto.

Basata su Android 13, l’ultima versione di OxygenOS presenta un design Aquamorphic con animazioni di sistema più fluide per prestazioni migliori. Altre nuove funzionalità includono più opzioni di personalizzazione per Always-On Display, Sidebar Toolbox, esperienza Shelf migliorata, tema dell’icona di sistema aggiornato e un nuovo widget dell’orologio mondiale della schermata Home.

La serie OnePlus 8 è stata lanciata con Android 10, quindi questo è il loro ultimo importante aggiornamento del sistema operativo. I telefoni ora riceveranno patch di sicurezza per un altro anno.

Dopo Samsung, OnePlus è l’unica altra azienda ad aver implementato così rapidamente Android 13 su molti dei suoi telefoni di punta lanciati negli ultimi due anni. OnePlus sembra essersi messo d’accordo dopo il disastroso lancio di OxygenOS 12 nel 2021. Il firmware OxygenOS 12 iniziale per la serie OnePlus 9 era così difettoso che è stato ritirato dopo pochi giorni. E anche le build rilasciate successivamente erano difettose e piene di bug.

La serie OnePlus 8 ha ricevuto l’aggiornamento stabile ad OxygenOS 11 nell’ottobre del 2020, e ad OxygenOS 12 nel marzo 2022, oltre sei mesi dopo che Google ha distribuito il sistema operativo. In confronto, la serie OnePlus 9 ha ricevuto il firmware stabile di Android 13 entro tre mesi dal suo rilascio. Sembra che OnePlus stia finalmente mantenendo la promessa di rilasciare aggiornamenti del sistema operativo più rapidi sui suoi dispositivi.

