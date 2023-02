Microsoft lancia la sfida a Google con il nuovo Bing dotato di Prometheus, una IA “più potente di ChatGPT”

Microsoft ha annunciato “il nuovo Bing” che offre risposte dirette generate dall’intelligenza artificiale. In particolare, la vera star dello show è Prometheus, una nuova IA sviluppata in collaborazione con OpenAI e descritta come “più potente di ChatGPT” e maggiormente ottimizzata per le ricerche online.

Bing cerca contenuti pertinenti sul Web e quindi riassume ciò che trova per generare una risposta utile. Cita anche le sue fonti, quindi puoi vedere i collegamenti ai contenuti web a cui fa riferimento. Questo è alimentato da un nuovo modello di linguaggio di grandi dimensioni OpenAI di nuova generazione che è più potente di ChatGPT e personalizzato specificamente per la ricerca.

Nello specifico “prende apprendimenti e progressi chiave da ChatGPT e GPT-3.5“. C’è anche quello che Microsoft chiama il “modello Prometheus”, che consiste in capacità e tecniche per “sfruttare al meglio” il suddetto modello OpenAI.

Ad oggi si può visualizzare in anteprima una dozzina di query di esempio utilizzando il nuovo Microsoft Bing e l’intelligenza artificiale di Prometheus. Microsoft aprirà l’accesso completo nelle prossime settimane.

Dal punto di vista dell’interfaccia utente, la casella di ricerca di Microsoft Bing può accettare fino a 1.000 caratteri. Alla tua domanda in linguaggio naturale verrà data risposta in due modi che vengono mostrati fianco a fianco: un elenco di link continuerà ad apparire sul lato sinistro dei risultati di ricerca, mentre le nuove risposte generate dall’intelligenza artificiale sono a destra. Ogni risposta presenta un pollice su/giù e la possibilità di copiarlo rapidamente, mentre i numeri in apice compaiono in tutta la risposta generata.

Bing introduce anche Chat con Preometheus

Bing sta anche aggiungendo una modalità/scheda “Chat” che ti consente di porre domande di follow-up – “puoi spiegarlo in termini più semplici” o “dammi più opzioni” – e conversare in modo colloquiale. Questo non è ancora e richiede l’accesso completo. È evidente che questa è la funzione più simile a ChatGPT.

“Sto programmando un viaggio per l’anniversario. Quali spiagge si trovano a 3 ore di volo da Londra Heathrow?” Quindi continua con qualcosa del tipo: “Cosa dovremmo fare quando arriviamo?“

Guardando al futuro, Microsoft prevede di integrare il nuovo Bing come pannello laterale nel suo browser Edge, così da poter accedere a Prometheus e porre domande su ciò che stai attualmente visualizzando, oltre a consentire al chatbot di eseguire attività, come la composizione di messaggi.