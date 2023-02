Su YouTube per Android e iOS arrivano le dirette condivise

Dopo averla anticipata l’anno scorso, YouTube ha lanciato una nuova funzionalità chiamata Go Live Together che consente ai creatori di co-ospitare dirette streaming. Chiunque abbia più di 50 iscritti può invitare un ospite in un live streaming condiviso dai loro dispositivi mobili iOS e Android. È consentito un solo ospite alla volta, ma l’host può scambiare nuovi ospiti durante lo stesso live streaming.

Puoi programmare co-streaming tramite l’app desktop di YouTube, ma sia l’host che l’ospite devono utilizzare dispositivi mobili durante il live streaming. Per fare ciò, apri l’app YouTube, tocca “Crea”, quindi “Vai in diretta insieme”. Dopo aver inserito i dettagli dello stream, seleziona “Invita un co-streamer” e invia un link di invito al co-streamer. Verranno quindi inviati alla sala d’attesa fino a quando non fai clic su “Vai in diretta”.

Non esiste un numero minimo di follower per gli ospiti, ma l’host sarà ritenuto responsabile per gli ospiti che violano le linee guida della community. Gli host possono guadagnare entrate per gli annunci, che possono essere visualizzati in forma pre-, mid- e post-roll.

YouTube ha offerto una funzionalità simile che consente ai creatori di co-ospitare live streaming di acquisti, ovvero una speciale diretta che consente sia il co-hosting che il reindirizzamento al canale di un marchio.

Twitch ha recentemente introdotto una funzionalità in beta chiamata Guest Star che consente ai creatori di portare fino a cinque ospiti negli stream. Quel sistema è un po’ più semplice, in quanto qualsiasi spettatore può alzare una mano virtuale e l’host può invitarlo, proprio come Clubhouse o Twitter Spaces. A differenza della limitazione mobile di YouTube, la versione di Twitch è disponibile solo su desktop.

