Su Telegram arrivano le traduzioni delle intere chat

Molte delle migliori app di messaggistica stanno cominciando ad offrire strumenti avanzati per la traduzione delle chat. Telegram è stata in pole position su questo fronte anche se, fino ad ora, quella funzione ti permetteva di tradurre solo un messaggio alla volta, quindi dare un senso a un’intera chat in lingua straniera era un po’ un lavoro ingrato. Nel suo più recente aggiornamento v9.4, Telegram ritiene di aver risolto il problema con un nuovo pulsante rapido per tradurre intere conversazioni.

Quel pulsante appare proprio nella parte superiore di un thread in lingua straniera e dovrebbe rendere la vita di molte persone molto più semplice. Nel menu delle opzioni, puoi selezionare le lingue da tradurre o se nascondere del tutto la barra. Questa funzione, tuttavia, è disponibile solo per gli abbonati Telegram Premium.

Un altro utile miglioramento è la possibilità di impostare un adesivo o un’emoji animata come immagine del profilo per il tuo account, gruppi o canali. Questa funzione è disponibile per tutti gli utenti, che tu sia un utente Premium o gratuito.

Il changelog completo di Telegram 9.4 recita:

Traduzione di intere chat: Gli utenti Premium ora possono tradurre intere chat, gruppi e canali in tempo reale, toccando la barra di traduzione in alto. Il menu delle opzioni ti permette di nascondere la barra e decidere quali lingue tradurre.

Categorie emoji: Sticker ed emoji ora sono suddivisi in categorie come o nel pannello dedicato e quando scegli reazioni o stati. Tieni premuto su un’emoji per ingrandirla e dare un’occhiata più dettagliata prima di inviarla.