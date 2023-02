LineageOS 20 disponibile per i Pixel 6 e Pixel 7 con SoC Tensor

Gli ultimi smartphone Pixel di Google sono dotati del chipset sviluppato in casa Tensor, un processore su misura disponibile già nella sua seconda generazione per la serie Google Pixel 7. Questo chipset personalizzato ha sicuramente rappresentato una sfida sia per gli sviluppatori di Google che per i modder di Custom ROM, poiché Google inizialmente ha faticato a tenere il passo con il proprio programma di aggiornamento della sicurezza. Non a caso per molto tempo non è stata rilasciata alcuna versione ufficiale di LineageOS per i telefoni Pixel. Questo ora sta cambiando, poiché LineageOS 20 è stato reso disponibile per tutti i telefoni Pixel alimentati da processori Tensor.

In particolare, LineageOS 20 è stata resa disponibile per:

Le novità apportate dal team di sviluppo in questa LineageOS 20 basata su Android 13 sono tantissime e volte a migliorare l’esperienza utente e la sicurezza (molte sono riprese dal codice di Android 13). Per scoprire tutte le novità, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

Come con qualsiasi ROM personalizzata, tieni presente che il tuo dispositivo perderà la verifica SafetyNet, il che significa che alcune app potrebbero non funzionare (qyelle bancarie soprattutto) e alcune funzionalità non essere disponibili. Ci sono modi disponibili per aggirare questo problema, ma ufficialmente LineageOS non vuole offrire modi per alterare il rilevamento di SafetyNet per evitare potenziali azioni di ritorsione da parte di Google.

Nel caso foste interessati, potete seguire la nostra guida approfondita che vi guiderà passo passo all’installazione di LineageOS 20.