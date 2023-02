Paranoid Android Topaz (Android 13) disponibile su Nothing Phone (1)

Nothing sin da subito è stato molto vicino agli sviluppatori di terze parti e ai modders relativamente al suo Nothing Phone (1), rilasciando subito i codici sorgenti del kernel e l’intero albero dei dispositivi per incoraggiare lo sviluppo di terze parti. Ciò ha portato il team di sviluppo di Paranoid Android a essere coinvolta e ora, dopo quattro lunghi mesi di alpha e beta test, la build Topaz stabile derivata da Android 13 per Nothing Phone (1) è finalmente arrivata.

Per inciso, la ROM di Paranoid Android arriva sulla scia del rilascio pubblico di Nothing OS 1.5. Se in precedenza eseguivi Android 13 con Nothing OS beta, potresti prendere in considerazione l’installazione di Paranoid Android Topaz. La ROM personalizzata offre un’esperienza molto diversa dal software ufficiale fornito con il telefono.

Paranoid Android Topaz 1 is now available for the Nothing phone (1)!

Download it on our website.https://t.co/G8flmlm7KZ#stayparanoid pic.twitter.com/9U6qvBQmVv

