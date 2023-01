Nothing Phone (1), rilasciata la seconda beta di Android 13

Il Nothing Phone (1) è facilmente uno dei telefoni dall’aspetto più unico in circolazione e, al di là di quelle eleganti luci Glyph sul retro, il suo software è emerso come uno dei veri punti salienti del telefono. Certo, è ancora in esecuzione Android 12 poche settimane prima che ci aspettiamo di vedere la prima versione per sviluppatori di Android 14, ma il programma beta è in pieno svolgimento e Android 13 dovrebbe essere proprio dietro l’angolo. Non a caso l’azienda ha rilasciato la beta 2 .

Nothing OS 1.5 (poiché la società sta marchiando i suoi sforzi per Android 13) beta 2 è ora disponibile, riferisce il CEO di Nothing Carl Pei. Dovrai unirti al programma beta per provare questa versione, che viene rilasciata leggermente prima del previsto dopo essere stata originariamente prevista per martedì prossimo.

We're ahead of schedule and will begin the rollout today instead! https://t.co/AasS8iJjR1 — Carl Pei (@getpeid) January 13, 2023

Oltre all’atteso assortimento di correzioni di bug e ottimizzazioni, il registro completo delle modifiche per questa versione menziona alcune nuove fantastiche aggiunte funzionali, come il controllo scorciatoia della schermata di blocco personalizzato:

Una nuovissima suoneria glifo artigianale e un pacchetto di suoni di notifica di uno stile leggermente diverso

Una nuova raccolta di sfondi minimalisti è ora disponibile nel menu di personalizzazione nella schermata iniziale

Scegli di visualizzare le scorciatoie della schermata di blocco per fotocamera, torcia, controlli del dispositivo e portafoglio

Passa facilmente dall’utilizzo dei dati quando utilizzi la doppia SIM con il pannello Impostazioni rapide di rete migliorato

Animazione più fluida durante la transizione del display tra on e off (indipendentemente dallo stato Always on Display)

Migliorato l’algoritmo di luminosità automatica del display

L’app completa Nothing X sarà ora disponibile in Nothing OS

La visualizzazione pop-up è stata ripristinata con alcuni miglioramenti dell’interazione

App Fotocamera e animazioni migliorate

Durata della batteria migliorata

Maggiore stabilità del sistema e correzioni di bug

L’aggiornamento completo arriva a 127 MB e probabilmente vedremo alcune altre build come questa prima del rilascio pubblico di Android 13 (Nothing OS 1.5) per il Nothing Phone (1), previsto per la fine di questo trimestre.

