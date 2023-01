Google al lavoro sulla Chromecast 2023

Il Chromecast più recente, il Chromecast 1080p con Google TV (HD), è stato lanciato solo pochi mesi fa, ma potremmo ricevere un altro nuovo dongle di streaming da Google nel prossimo futuro. Secondo 9to5Google, l’ultimo aggiornamento di anteprima per Google Home fa riferimento a un dispositivo Chromecast con Google TV non ancora annunciato. Per quanto riguarda cosa potrebbe essere esattamente, non c’è molto su cui basarsi, ma abbiamo le nostre teorie.

Oltre al primo Chromecast con Google TV – indicato nel codice dell’app Google Home come YTV – e al più recente Chromecast HD – indicato come YTB – ora ci sono riferimenti a un terzo dispositivo Chromecast con Google TV, denominato YTC.

L’attuale modello 4K è piuttosto ricco di funzionalità per il suo prezzo, ma presenta alcune fastidiose limitazioni. Principalmente, gli 8 GB di spazio di archiviazione del dongle sono limitati e non esiste un modo pratico per aggiungerne altri (puoi utilizzare un hub USB per collegare una scheda SD, ma ciò smorza il fascino di un dispositivo così piccolo e discreto).

Considerando che le attuali versioni sono già convenienti a 50 e 30 euro, è ragionevole aspettarsi che questa terza opzione possa essere un modello di fascia alta. Un’offerta più premium sarebbe un vantaggio per gli appassionati di Android TV che desiderano un ottimo streaming box non costruito da Nvidia e competere più direttamente con le Apple TV.

È anche possibile che questo nuovo YTC possa essere un aggiornamento del Chromecast 4K originale con Google TV, pensato per fornire un’esperienza di fascia media simile al dongle Google rilasciato nel 2020.

C’è da dire che in passato sono emerse voci sul fatto che Google stesse lavorando a una nuova generazione del Chromecast Audio, per cui non possiamo escludere che qualcosa si stia muovendo anche in tal senso.

