Chromecast HD con Google TV ufficiale: specifiche e prezzo ITA

Google ha appena lanciato un nuovo Chromecast HD con Google TV. Ha lo stesso aspetto e design del Chromecast 4K con Google TV tuttavia, come potete immaginare già dal nome, il nuovo dispositivo è in grado di raggiungere una risoluzione massima di streaming di 1080p (Full HD).

Specifiche e funzionalità di Chromecast HD con Google TV

Chromecast HD con Google TV è un dispositivo plug-and-play per lo streaming di contenuti sulla tua TV. Utilizza una porta HDMI per la connessione. Supporta lo streaming Full HD 1080p HDR, HDR10, HDR10+ (niente Dolby Vision), formati video HLG e Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos.

Le specifiche hardware le sapevamo già, per cui vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Il dispositivo viene fornito con un telecomando vocale che include collegamenti ad app come YouTube e Netflix. C’è anche un tasto di scelta rapida dell’Assistente Google e i controlli del volume si trovano sul lato, come su uno smartphone.

Una volta connesso a una TV, lo stick eseguirà il sistema operativo Android TV con l’interfaccia di Google TV. La parte superiore dell’interfaccia utente di Google TV presenta quattro schede principali: Ricerca, Home, App e Libreria. Puoi anche accedere al Google Play Store, che ha oltre 10.000 app e giochi.

Oltre a questo, lo streaming stick si collega a internet attraverso il Wi-Fi 802.11ac dual-band.

Risoluzione : fino a 1080p (1.920 x 1.080 pixel), HDR, 60 fps

: fino a 1080p (1.920 x 1.080 pixel), HDR, 60 fps Chip : Amlogic S805X2, 4x core Cortex-A53 da 1,2 GHz

: Amlogic S805X2, 4x core Cortex-A53 da 1,2 GHz Memorie : 1,5 GB di RAM, 8 GB di spazio di archiviazione

: 1,5 GB di RAM, 8 GB di spazio di archiviazione Formati video : HDR10, HDR10+, HLG, decodifica AV1

: HDR10, HDR10+, HLG, decodifica AV1 Formati audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos tramite passthrough HDMI

Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos tramite passthrough HDMI Connettività : Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth (versione nd)

: Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth (versione nd) Porte : HDMI per il collegamento diretto alla TV, Alimentazione USB-C

: HDMI per il collegamento diretto alla TV, Alimentazione USB-C Sistema operativo : Android TV

: Android TV Telecomando con controllo vocale per Chromecast

con controllo vocale per Chromecast Dimensioni : 162,5 x 61 x 12,5 mm

: 162,5 x 61 x 12,5 mm Peso: 55 grammi

In termini di disponibilità e prezzo, la Chromecast HD costa di listino in Italia 39,99 euro.