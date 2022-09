La nuova “Chromecast HD” avrà Google TV 12, CPU depotenziata e 1,5 GB di RAM

Abbiamo sentito parlare per mesi della versione più economica di Chromecast con Google TV e ora una nuova fuga di notizie sta rivelando nuovi dettagli software, specifiche e persino l’apparente marchio “Chromecast HD”.

Kuba Wojciechowski, uno sviluppatore ha pubblicato su Twitter la sua analisi del software di Google, affermando di aver ottenuto una build software completa per il nuovo Chromecast di Google che rivela diversi dettagli sul dispositivo.

Google’s new Chromecast HD has leaked plenty of times over the past few months. From spec leaks in January to full device photos from regulatory reports this week and now, thanks to Nest team’s incompetence, I’ve now obtained its full software build. pic.twitter.com/rSZkpxA62r

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 12, 2022