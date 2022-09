Google Mobile Services (GMS), alzati i requisiti minimi a 2 GB di RAM e 16GB di archiviazione

Nel tempo, è diventato più comune vedere smartphone Android con 6 GB, 8 GB o anche più RAM e almeno 64 GB di spazio di archiviazione. Anche con smartphone Android più economici è così, ma anche i requisiti minimi hanno continuato ad aumentare. I giorni in cui si utilizzavano smartphone con meno di 2 GB di RAM sono passati da tempo, ma Google lo ha ufficializzato con un aggiornamento ai suoi requisiti per i Google Mobile Services (GMS).

Come annunciato da Google sul suo blog per sviluppatori Android, a partire da Android 13, uno smartphone avrà bisogno di almeno 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione per eseguire le app Google come parte dei Google Mobile Services. Questo vale anche per i dispositivi Android Go, che in genere sono orientati verso telefoni con poca RAM.

Molti dei primi smartphone Android Go (e alcuni anche nel 2021) erano dotati di 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione, ma fortunatamente il mercato si è adattato nel tempo e non è raro vedere dispositivi Go con 2 GB di RAM o più in questi giorni.

Quindi questa notizia non trasformerà in modo massiccio il mercato dei telefoni Android entry-level. La verità è che 1 GB di RAM non è stato sufficiente nemmeno per un utilizzo di base per molto tempo, e se un telefono nel 2022 è dotato di 1 GB di RAM, dovresti evitarlo come la peste, anche se esegue l’edizione Go di Android.

La cosa che ci pare strana è che Google abbia aspettato il 2022 per innalzare il limite minimo per poter usufruire dei GMS, dal momento che tali quantitativi di memoria non si vedono nei nuovi smartphone da qualche anno.

