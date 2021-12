Android 12 Go Edition ufficiale | Novità

Sono passati un paio di mesi da quando Google ha rilasciato il sistema operativo Android 12 nel repository AOSP e ora il gigante della tecnologia ha finalmente annunciato la versione aggiornata e pensata per gli smartphone entry-level: Android 12 Go Edition.

La nuova versione della Go Edition di Android include numerosi aggiornamenti e miglioramenti, soprattutto in termini di prestazioni e privacy.

La società afferma che Android 12 Go Edition può offrire prestazioni fino al 30% più veloci rispetto ai migliori telefoni Android Go attualmente disponibili sul mercato. Si spera che ciò significhi che gli utenti non dovranno aspettare un paio di secondi prima che l’app si carichi sullo schermo.

Google sembra anche aver migliorato le prestazioni della batteria su questo sistema operativo aggiornato poiché afferma che il sistema iberna automaticamente le applicazioni che non vengono utilizzate per un lungo periodo.

C’è una maggiore attenzione al miglioramento dell’esperienza dell’utente e, in linea con ciò, Google ha aggiunto una funzione che mostrerà le opzioni agli utenti per tradurre il contenuto visualizzato sullo schermo durante la navigazione nella schermata delle app recenti.

Ha anche il supporto per la condivisione di app con dispositivi Android nelle vicinanze utilizzando Condivisione nelle vicinanze e Google Play. Inoltre, i profili sono ora disponibili nella schermata di blocco, il che semplifica ulteriormente l’esperienza per gli utenti.

Con gli utenti sempre più preoccupati per la privacy, l’azienda ha ora introdotto una dashboard sulla privacy attraverso la quale gli utenti saranno in grado di vedere le app che accedono a dati sensibili. C’è anche un indicatore che avviserà gli utenti quando un’applicazione sta utilizzando la fotocamera o il microfono sul dispositivo.

Oltre alle modifiche a livello di sistema, alcune app integrate hanno anche nuove funzionalità. Ad esempio, l’applicazione Files Go è stata aggiornata con una funzione che consente agli utenti di recuperare i file eliminati entro 30 giorni.

Google ha anche condiviso che ci sono più di 200 milioni di utenti con dispositivi Android Go Edition, confermando allo stesso tempo che i primi dispositivi Android 12 Go Edition verranno lanciati all’inizio del prossimo anno.

