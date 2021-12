Huawei P50 Pocket: presentazione ufficiale il 23 dicembre

Huawei ha lanciato la serie P50 in Cina all’inizio di quest’anno, offrendo lo standard P50 e il P50 Pro. Ma ora si scopre che Huawei ha una nuova aggiunta alla serie P50 che sarà rivelata la prossima settimana e chiamata Pocket.

Huawei ha confermato nelle scorse ore sui social media che terrà un evento di lancio il 23 dicembre alle 8:30 (ora italiana) per la presentazione del nuovo Huawei P50 Pocket. Ha aggiunto che il dispositivo è “compatto ma potente”.

Tutto ciò ci fa chiedere cosa potrebbe avere in serbo Huawei per la prossima settimana. Il nome suggerisce che stiamo guardando a un top di gamma compatto simile all’Asus Zenfone 8 o a uno smartphone pieghevole in stile Galaxy Z Flip: l’immagine nel poster dell’evento ci fa pensare che potrebbe essere il secondo.

Anche le voci riguardanti un cosiddetto smartphone pieghevole a conchiglia denominato Mate V girano da un po’ di tempo. Chissà che Huawei non decida di fare il bis o magari il nome commerciale cambierà in base al mercato di destinazione (un po’ come fa sempre Xiaomi).

Questo non sarà il primo smartphone flessibile dell’azienda, anche se le due generazioni di Mate Fold lanciati in passato non hanno riscosso tanto successo.

Ad ogni modo, tutto sarà rivelato la prossima settimana, anche se una cosa certa è che non avrà qualsiasi nuovo smartphone di Huawei non avrà il supporto di Google a causa del divieto commerciale in corso negli Stati Uniti.

Tuttavia, abbiamo pensato che Mate X2 fosse un prodotto fantastico dal punto di vista hardware, quindi nutriamo grandi speranze per l’Huawei P50 Pocket a questo proposito.

