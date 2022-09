Il gioco Lucky Luna di Netflix pubblicato gratuitamente sul Play Store

La crescente collezione di giochi per dispositivi mobili di Netflix potrebbe essere iniziata in piccolo, ma l’azienda si è impegnata a farla crescere sempre di più (anche se solo l’1% degli abbonati ne usufruisce). Questo mese l’azienda aggiungerà nuovi giochi al suo servizio Netflix Games, il primo dei quali è Lucky Luna, un platform a pixel a scorrimento verticale ispirato al folklore.

Annunciato al Mobile Showcase di Gamespot, è un’aggiunta interessante a una formazione in crescita in termini di qualità. Ispirato al tradizionale racconto giapponese “The Tale of the Bamboo Cutter“, guiderai Luna attraverso varie trappole, ostacoli e ambienti per svelare i segreti del suo passato.

Sbloccare questi segreti implica la raccolta di perle e indizi sparsi negli ambienti del gioco. Gli ambienti di Lucky Luna ricordano giochi come Moonlighter. Una tavolozza di colori rilassante ammorbidisce i pixel smussati e il morbido bagliore ambientale che permea ogni livello aiuta a vendere il mistero del gioco.

La bella musica di Lucky Luna esalta questo tema misterioso. Evocando sentimenti di avventura, si solleva e si gonfia in tutti i momenti giusti, anche quando stai volando attraverso i livelli. Ma la musica e gli ambienti non possono vendere un platform da soli.

Alcuni dei migliori platform Android, come Dead Cells, si basano su meccanismi di movimento intelligenti e quelli di scorrimento originali di Lucky Luna danno una nuova interpretazione del movimento platform. Invece di premere i pulsanti sullo schermo, scorri per far scattare Luna. È semplice da usare e si traduce in un gameplay rapido ma fluido. Tuttavia, questi controlli univoci significano che non c’è il supporto del controller.

Guida Luna attraverso sotterranei nascosti e templi mitici per svelare i segreti del suo passato in questo platform ispirato al folklore giapponese. Ogni livello presenta nuove meccaniche e funzionalità che offrono diversi modi di esplorare. L’unico problema? Non c’è un pulsante per saltare! Scorri a sinistra e a destra per spostare Luna mentre scende in profondità in ogni ambiente insidioso e imprevedibile. Dovrai sfruttare l’ambiente circostante e usare l’ingegno per raggiungere ciò che si nasconde sotto e aiutare Luna a trovare la sua strada.

Al di là della storia, Lucky Luna offre una modalità Endless. Qui, il gioco trascina i giocatori in dungeon generati proceduralmente con una sola vita. Le classifiche giornaliere, mensili e di tutti i tempi sono disponibili per tutte le modalità in modo che i giocatori possano competere tra loro per il miglior tempo.

Nel caso foste abbonati Netflix e foste interessati a scaricare gratuitamente Lucky Luna dal Play Store, vi basterà cliccare sul nostro app box sottostante.

