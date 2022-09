Samsung Galaxy Flip 4 nelle mani di JerryRigEverything

Il Galaxy Z Flip 4 è di per sé una meraviglia, e mentre sembra che il telefono che sfida la fisica sia fragile, il Flip 4 può resistere. Cioè, fino a quando non provi a romperlo a metà in un test di tortura. Nel suo ultimo video, Zach di JerryRigEverything porta il Samsung Galaxy Z Flip 4 in un vortice di torture e stress test.

Le prove includono il controllo della resistenza del telefono a graffi e oggetti duri e abrasivi e l’applicazione di pressione fisica sul dispositivo. Per iniziare, lo schermo viene ridimensionato con diversi strumenti di test di durezza. Man mano che il numero aumenta, quelle scelte diventano sempre più difficili, il che dà una buona idea della resistenza alla durezza del display del telefono. Sfortunatamente, l’UTG (ultra-thing glass) di Samsung non può superare il livello 2.

Ovviamente, sacrifichi la durata per la flessibilità con Z Flip 4. In questo sequel del test di tortura di Fold 4, Z Flip 4 riceve lo stesso trattamento del bagno di sporco. Nel video, lo sporco viene versato sul display interno e sparso. Successivamente, il dispositivo viene completamente chiuso e capovolto, esponendo la cerniera esterna, su cui viene versata più polvere. Non sorprende che il Samsung Galaxy Z Flip 4 resista bene all’assalto di micro oggetti estranei racchiusi nella cerniera.

La parte forse più interessante dell’intero test è la prova finale: la prova di piegatura. Lo Z Fold 4 è stato sottoposto allo stesso test, in cui il dispositivo è stato completamente aperto e piegato nella direzione opposta alla corsa naturale. Lo Z Fold 4 ha resistito sorprendentemente bene e non sembrava muoversi. Lo Z Flip 4, d’altra parte, non ha subito la stessa sorte.

Alla massima apertura, il dispositivo resisteva a qualsiasi ulteriore corsa. Dopo diversi secondi di spinta, il Flip 4 è scattato e la cerniera ha ceduto di botto. Successivamente, ci si è accorti che il Flip 4 ha subito un paio di problemi, ma non catastrofici: innanzitutto, il telefono ora si è aperto a circa 185 gradi anziché ai 180 gradi diritti; sull’altro fronte, il Flip 4 non si chiude più completamente a meno che non venga applicata una pressione costante.

Molto probabilmente, uno dei pezzi nel nuovo design della cerniera del Flip 4 è saltato fuori posto e non resiste più a tutta apertura. Non siamo sicuri che questo sia o meno un difetto del design della cerniera più efficiente con canali anziché ingranaggi. I precedenti test di tortura Z Flip e Fold sul vecchio design della cerniera non hanno provocato questo problema.

VIA FONTE