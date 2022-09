Samsung Galaxy Z Fold 4 alle prese con JerryRigEverything | Video

Gli ultimi smartphone pieghevoli di Samsung sono i migliori attualmente sul mercato, anche se le versioni di quest’anno sono per lo più costituite da piccoli cambiamenti iterativi. E mentre molti di noi hanno gli occhi puntati sul Galaxy Z Flip 4 – con il suo design a conchiglia e un prezzo più economico – è difficile non avere un po’ di voglia per il più costoso Samsung Galaxy Z Fold 4.

Naturalmente, quel display pieghevole e la cerniera abbinata lo rendono un candidato perfetto per rompersi, spezzarsi, graffiare e altro ancora. È qui che un test di durata può davvero aiutare gli acquirenti a decidere un acquisto particolare e, per fortuna, il re di tali test è tornato sull’ultimo telefono Samsung. JerryRigEverything ha messo alla prova il Samsung Galaxy Z Fold 4 e, il suo video potrebbe sembrare familiare a chiunque ricordi il video dell’anno scorso, caricato quasi esattamente un anno fa.

Samsung ha apportato alcune piccole modifiche al suo pieghevole delle dimensioni estese quest’anno – la scocca più sottile e raffinata è tra alcuni dei cambiamenti più importanti – ma in gran parte ha molto in comune con il modello dell’anno scorso. Per fortuna, ciò include la sua robustezza generale e la capacità di sopravvivere a tutte le sfide che Zack di JerryRigEverything gli lancia.

Se non ricordi come è andato il test di resistenza dello Z Fold 3 (e non hai voglia di rivederlo), la sua conclusione è semplice: nonostante lo schermo interno in plastica continuasse a lottare con i graffi, il corpo reale del dispositivo è stato in grado di per resistere alla polvere, il tutto evitando di spezzarsi in due pezzi quando è aperto.

Considerando che i dispositivi più recenti di OnePlus non possono dire la stessa cosa, è particolarmente impressionante. Come sempre, JerryRigEverything si è assicurato che il suo video avesse un tema, ovvero quanto in comune queste due generazioni, anche se Samsung mantiene il prezzo lo stesso.

Dall’esterno, l’ultimo hardware di Samsung sopravvive perfettamente. Il vetro è vetro, il metallo è metallo: tutto si graffia come previsto. Riesce inoltre a superare a pieni voti la prova di piegatura da chiuso, priva di flex, grazie all’ingombro del telaio e alla robustezza di quella cerniera.

Naturalmente, è quando il telefono è aperto che molti di noi potrebbero essere curiosi di vedere cosa succede dopo. Il display continua a graffiarsi con materiali molto più morbidi del vetro, nessuna sorpresa. Nonostante la mancanza di resistenza alla polvere, lo Z Fold 4 resiste a un’enorme quantità di sabbia e sporco versati sul display. Anche dopo essere stato sepolto vivo, il cardine funziona ancora e suona bene.

Infine, il dispositivo sopravvive al test di piegatura mentre è aperto, flettendosi dal retro ma senza mai spezzarsi. Questi risultati corrispondono agli stress test dello Z Fold 3 dell’anno scorso, anche se considerando che Samsung ha cambiato lo chassis del telefono, rendendolo più sottile e leggermente più sottile e più largo, è bello sapere che queste modifiche non hanno influito sulla resistenza.

