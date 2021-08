Samsung Galaxy Z Fold3 alle prese con JerryRigEverything

Cosa succede quando si mettono assieme uno degli youtuber più popolari al mondo nell’ambito hi-tech e lo smartphone più costoso di sempre per un video legato a dei test di resistenza? Sicuramente nulla di buono. Questo è il caso di JerryRigEverything che ha messo (letteralmente) le mani sul nuovo Samsung Galaxy Z Fold3 allo scopo di testarne la resistenza e verificare le parole di Samsung che ha affermato che è l’80% più resistente rispetto allo scorso modello.

Ci sono alcune sorprese durante il video di quasi 12 minuti di lieve sadismo tecnologico. Il vetro esterno del Samsung Galaxy Z Fold3, sullo schermo anteriore e sulle fotocamere posteriori, è il nuovo Gorilla Glass Victus, che regge fino a circa un 6 sulla scala di durezza Moh prima di graffiarsi. Ciò significa che dovrebbe essere in grado di resistere ai graffi dalla maggior parte degli spiccioli e delle chiavi.

Lo schermo interno invece è protetto da uno strato in Ultra-Thin-Glass (UTG) che, sebbene considerevolmente più resistente rispetto alle generazioni precedenti, ha retto fino al grado 2 sulla scala di durezza Moh.

La miriade di avvisi che Samsung ha posto all’avvio del telefono (come non toccare lo schermo pieghevole con un’unghia) sembra giustificata. L’alluminio della scocca è facile da graffiare, sebbene il danno che ha causato lo youtuber è superficiale anche sul lettore di impronte digitali montato lateralmente.

Il telefono stesso è molto più resistente del Fold2 grazie ai rivestimenti oleorepellenti resistenti all’acqua all’interno. Gli schizzi non dovrebbero danneggiarlo grazie alla certificazione IP X8, ma la polvere è tutta un’altra questione. In effetti, quando Jerry versa polvere sullo schermo interno, sembra che lasci dei graffi sottili tutt’intorno. Siamo rimasti però felicemente sorpresi vedendo che il meccanismo di piegatura non sembra soccombere allo sporco, almeno immediatamente.

In termini di resistenza alla torsione e alla piegatura, la scocca del Fold3 è straordinariamente resistente, sia quando piegato che quando aperto. Jerry non è stato in grado di spaccare il telefono sulla sua cerniera, come nel caso del Fold originale. Ed è rimasto incredibilmente rigido mentre era nella sua posizione piegata, anche se questa volta è un po’ più sottile.

