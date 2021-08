LineageOS 18.1 disponibile per POCO X3 Pro, POCO F3 e Galaxy M20

Il team di sviluppo di LineageOS 18.1 ha allargato ulteriormente la lista di smartphone compatibili con tale versione della Custom ROM. In particolare, ha aggiunto il supporto per POCO X3 Pro, POCO F3 e Galaxy M20.

Gli smartphone realizzati da Xiaomi (o dalle aziende a essa legate) sono sempre molto popolari fra la community di sviluppatori. Basti pensare che l’ultimo aggiornamento della lista di compatibilità di LineageOS 18.1 comprendeva gli Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro.

Per chi non lo sapesse, LineageOS 18.1 ha portato tutte le funzionalità che amiamo di Android 11 sulla sua ROM, dando accesso a cose come i canali di notifica e le chat in bolla, i nuovi controlli multimediali, una migliore protezione della privacy, le ultime emoji e molto altro ancora. D’altronde, si tratta di una ROM che prende spunto dal codice AOSP open source.

Poi ci sono alcune novità specifiche di LineageOS, come miglioramenti al registratore e alle app musicali, un nuovo calendario, la soluzione di backup open source di SeedValut e la modalità scura per tutte le app LineageOS. A questo link trovate il changelog completo.

LineageOS 18.1 Ufficiale | Guida all’installazione

Per installare LineageOS 18.1 sul vostro smartphone, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP (cose che vanno ad invalidare la garanzia legale del produttore). Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione la trovate qui di seguito: