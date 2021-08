Collection of SaGa Final Fantasy Legend su Android dal 22 settembre

Agli amanti della saga di Final Fantasy farà piacere sapere che Square Enix ha annunciato ufficialmente il lancio della nuova Collection of SaGa Final Fantasy Legend su varie piattaforme di gaming, fra cui anche il sistema operativo Android.

Quello qui sopra è il trailer della Collection of SaGa Final Fantasy Legend per Nintendo Switch e, come potete vedere, il titolo offre tutti e tre i classici giochi per Game Boy (Final Fantasy Legend I, II e III).

Square Enix ha annunciato che questa raccolta arriverà su Android il 22 settembre ma non ha fornito alcun prezzo di vendita. Dando una rapida occhiata alla versione per Nintendo Switch, è in vendita a 19,99 euro, quindi ci aspettiamo di vedere prezzi simili sul Play Store di Android.

Sebbene la storia di ogni capitolo della saga sia diversa, il gameplay è piuttosto simile, con qualche miglioria man mano che si passa al secondo e poi al terzo capitolo, motivo per cui l’ultimo gioco è spesso considerato il migliore.

C’è da dire che Square Enix non ha la miglior reputazione quando si tratta di giochi mobile. Tutto ciò è stato peggiorato quando la software house ha deciso di rimuovere alcuni dei vecchi titoli di Final Fantasy, sostituendoli con dei remaster pixel che sono troppo costosi. Tra l’altro, la società non si è ancora preoccupata di garantire il supporto futuro per questi giochi.

Ad ogni modo, la speranza è che con la Collection of SaGa Final Fantasy Legend la storia sia differente. Nel caso siete interessati, sul Play Store è già possibile procedere al pre-ordine della saga attraverso il nostro app box sottostante.

