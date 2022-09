Google Chrome 105 ufficiale | Novità

Google di solito lancia nuove versioni di Chrome ogni quattro settimane e, in quanto tale, il successore di Chrome 104 è già qui in tempo. Google ha rilasciato Chrome 105, con la nuova versione non aggiunge molto in termini di funzioni estetiche, anche se ci sono alcune modifiche interessanti che si stanno avvicinando alla versione più recente del browser di Google.

Google Chrome 105 | Novità

API Picture-in-picture per Android

Google ha consentito a lungo ai siti Web di inserire finestre picture-in-picture mobili in Chrome sui desktop (dalla versione 70, per essere precisi), ma ora la rispettiva API sta finalmente facendo il salto su Chrome su Android. La funzionalità arriverà sui dispositivi con Android 11 o versioni successive e, per ora, sarà disponibile solo per gli elementi video.

Sembra che questo sia principalmente un cambiamento diretto agli sviluppatori che potrebbe rendere più semplice o flessibile l’apertura di video in modalità PiP. Dopotutto, puoi già semplicemente uscire dalla schermata principale mentre guardi un video a schermo intero in Chrome per attivare la modalità PiP, un’opzione che esiste da Android 8.

Overlay dei controlli delle finestre per le Web App sul desktop

Molte app native su Windows e macOS aggiungono alcuni dei loro contenuti direttamente sulla barra del titolo, estendendosi fino alla parte superiore della finestra. Chrome stesso ne è un buon esempio, mettendo le tue schede proprio nella parte superiore dell’interfaccia, accanto ai pulsanti di controllo della finestra.

Dopo mesi di sviluppo e prova della funzione, Google è ora pronto per portare la stessa funzionalità alle finestre delle web app. Ciò significa che alcuni elementi dell’interfaccia utente come barre di ricerca, icone, informazioni sullo stato e altro, praticamente tutto ciò a cui uno sviluppatore può pensare, ora possono farsi strada anche nelle web app. La nuova opzione renderà le web app più native, indipendentemente dal sistema operativo in uso.

Modifiche per gli sviluppatori

Anche se non c’è molto in superficie, Google ha molti aggiornamenti in serbo per gli sviluppatori, in particolare quando si tratta di DevTools. Puoi aspettarti il ​​supporto per gli eventi al passaggio del mouse durante la registrazione di bug, un nuovo badge di livello superiore nel pannello Elementi e migliori informazioni sulle prestazioni.

Per gli interessati, l’azienda ha pubblicato una guida dettagliata sul suo sito Web per sviluppatori e c’è anche un video per una rapida panoramica.