Il primo assaggio di Android 14 arriverà a gennaio 2023

Sembra ieri che è arrivata online la prima anteprima per sviluppatori di Android 13. Ora che abbiamo avuto un paio di settimane con una build stabile (e il codice nel repository AOSP), è tempo di iniziare a guardare avanti a ciò che verrà dopo. Anche se sappiamo che il programma beta di Android 13 continuerà per un po’ di tempo, stiamo anche ottenendo alcuni dettagli su ciò che questo programma comporterà, insieme a un suggerimento su quando Android 14 potrebbe essere pronto per i tester.

La pagina del programma Android Beta è stata aggiornata per includere maggiori dettagli sulle prossime versioni, sui dispositivi supportati e altro ancora. Non ci sono molti dati concreti da cui partire, soprattutto per quanto riguarda Android 14, ma offre alcune finestre di rilascio che dovrebbero interessare chiunque ami installare i primi aggiornamenti.

Innanzitutto, il programma di rilascio della piattaforma trimestrale di Android 13 inizia a settembre con la QPR beta 1. Questa notizia non è fresca: sappiamo da due settimane che Google intendeva iniziare a testare il suo prossimo rilascio di funzionalità proprio in autunno. Non è chiaro cosa conterrà QPR1, anche se se il tempismo è giusto, con il rilascio di un aggiornamento stabile a dicembre.

Sappiamo già che quest’anno non ci sarà una versione Android 13L, ma ciò non significa che Google non stia cambiando il suo programma di aggiornamento QPR. Google afferma che passerà alla beta di Android 14 dopo marzo 2023, suggerendo che il nostro primo assaggio di anteprima per sviluppatori arriverà ad aprile. Aspettatevi solo due QPR beta il prossimo anno anziché le tre che abbiamo visto nel 2022.

In generale, sono in arrivo anche un paio di modifiche al programma Android Beta. Google ora afferma che chiunque esegua un’anteprima per sviluppatori prima dell’arrivo della prima beta di Android 14 deve passare a una versione stabile prima di iscriversi al programma.

In un’altra sezione delle domande frequenti, tuttavia, Google afferma che un utente potrebbe incontrare difficoltà nell’accedere al programma beta se la Developer Preview non corrisponde alla versione della piattaforma a cui sta tentando di aderire. Questi apparentemente si contraddicono a vicenda: sembra che tu possa unirti al programma beta fintanto che stai eseguendo l’anteprima per sviluppatori corrispondente, mentre un’altra sezione delle domande frequenti indica specificamente che dovrai essere su una build pubblica per partecipare.

Ad ogni modo, per quanto riguarda l’inizio dell’anteprima per sviluppatori, di solito avviene un paio di mesi prima del periodo beta. Se la prima beta di Android 14 è in programma per aprile, cerca le prime anteprime a partire da gennaio o febbraio.

