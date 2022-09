YouTube Music permette di condividere la musica come delle Storie di Instagram

Se non vedevi l’ora di condividere i tuoi successi e le playlist di YouTube Music con le persone che ti seguono su Instagram, il tuo momento è finalmente arrivato, poiché la funzione è ora disponibile per gli utenti con l’ultimo aggiornamento di YouTube Music per Android.

In precedenza, YouTube Music ha aggiornato le sue app per consentire agli utenti di condividere musica su Snapchat. Ora, diversi mesi dopo, gli utenti che hanno scaricato l’ultimo aggiornamento di YouTube Music, versione 5.23.50, potranno condividere musica con le persone su Instagram.

Secondo 9to5Google, la possibilità di condividere brani su Instagram Stories si sta lentamente diffondendo. Sebbene in precedenza esistesse un’icona per la funzione, il suo utilizzo ha provocato l’arresto anomalo dell’app, che senza dubbio ha lasciato molti utenti delusi. Fortunatamente, ora quel pulsante è completamente operativo, consentendo agli utenti di condividere brani, playlist, pagine di album e altro ancora.

Interagendo con l’icona di condivisione, gli utenti ora vedranno l’opzione per condividere musica su Instagram, premendo questo, gli utenti verranno lanciati nelle storie di Instagram. Nelle Storie di Instagram vedrai la copertina della musica che stai cercando di condividere. L’immagine sembra pulita con un piccolo logo allegato sotto che mostra da quale servizio musicale viene condiviso. Dopo aver condiviso la tua musica su Instagram, gli utenti potranno riprodurre la musica premendo il link nell’angolo in alto a sinistra.

YouTube Music ha apportato molti aggiornamenti alla sua piattaforma negli ultimi mesi. L’aggiornamento più recente ha portato il supporto per le novità grafiche di Android 13. L’interfaccia utente migliorata offriva pulsanti multimediali più grandi, insieme a un aspetto a tema che corrispondeva alla copertina dell’album.

L’app ha anche portato un migliore supporto ai tablet Android e ha anche introdotto riepiloghi musicali stagionali in modo che tu possa goderti la tua migliore musica di ogni stagione. Se non vedi l’aggiornamento, prova ad accedere al Google Play Store per scaricare l’ultima versione.

VIA