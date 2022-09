Google annuncia “YouTube Player for Education”

YouTube considera l’istruzione (e l’accrescere la propria base di utenti) molto importante, motivo per cui ha dedicato un intero post sul blog all’annuncio del suo Player for Education, una nuova iniziativa ora disponibile negli Stati Uniti e in Corea del Sud.

Pensato per migliorare l’esperienza di YouTube negli ambienti educativi, il nuovo YouTube Player for Education è fondamentalmente un player incorporato che mostra i contenuti che vengono spesso utilizzati nelle app per l’istruzione. Ancora più importante, Player for Education elimina pubblicità, collegamenti esterni e consigli, quindi non ci sono assolutamente distrazioni incorporate nel lettore.

Per coprire il maggior numero di persone e istituzioni che necessitano di tale strumento, Google ha annunciato partnership con società edtech negli Stati Uniti, come EDpuzzle, Purdue University e Purdue Global.

Inoltre, YouTube ha confermato che il suo nuovissimo Player for Education migliorerà il player incorporato di YouTube esistente in Google Classroom per offrire agli utenti un’esperienza di visione ancora migliore.

Per quanto riguarda i creatori, YouTube ha rivelato che a partire dal 2023, i “creatori qualificati” possono offrire Corsi gratuiti o a pagamento per fornire un’esperienza di apprendimento agli spettatori. Questi corsi possono essere guardati senza pubblicità e riprodotti in background.

Come accennato in precedenza, questi corsi di apprendimento saranno inizialmente disponibili negli Stati Uniti e in Corea del Sud in versione beta prima di espandersi in più paesi. La speranza è che arrivi presto anche in Italia perché, dal momento che l’istruzione del XXI secolo non si basa più solamente sui libri e le lezioni degli insegnanti ma anche su tanti altri formati.

