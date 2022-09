Come condividere la password WiFi da iPhone ad Android

Vi abbiamo già spiegato come visualizzare le password WiFi su Android ma oggi vi mostriamo condividere la password WiFi da iPhone ad Android.

Condividere la password WiFi da iPhone ad Android | Guida

iOS non ha un modo nativo per condividere una rete WiFi con un dispositivo Android. Tuttavia, puoi impostare una scorciatoia per emulare il metodo di condivisione del codice QR trovato sui telefoni Android, con alcuni avvertimenti. È necessario conoscere la password Wi-Fi per impostare il codice QR. È inoltre necessario impostare manualmente un collegamento per ogni rete che si desidera condividere.

L’app Shortcuts, su iPhone con iOS 13 e versioni successive, ti consente di automatizzare i processi eseguendo script e routine preprogrammate. Quindi, invece di impostare la tua scorciatoia, usa una scorciatoia di terze parti predefinita da ShortcutsGallery.com. Anche se la maggior parte delle volte non dovrebbe essere un problema, fai attenzione quando usi scorciatoie di terze parti. È possibile che si verifichino danni e perdita di dati se si scarica un collegamento dannoso o si programma un collegamento errato.

Come aggiungere il collegamento Condividi Wi-Fi al tuo iPhone

Apri Safari e vai su shortcutsgallery.com/shortcuts/share-wi-fi per trovare il collegamento Condividi Wi-Fi.

Tocca il pulsante Ottieni collegamento in basso per avviare il download e aprire il collegamento nell’app Collegamenti.

Se ti viene chiesto di aprire il collegamento nell’app Collegamenti, fai clic su Apri.

Nella parte inferiore delle scorciatoie, premi il pulsante Aggiungi collegamento per aggiungere il collegamento al tuo iPhone.

Ora hai aggiunto il collegamento al telefono, ma devi regolare il collegamento in modo che condivida la tua password Wi-Fi specifica.

Trova la tua password Wi-Fi e apri l’app Collegamenti per configurare il collegamento Condividi Wi-Fi.

Nella pagina I miei collegamenti, trova il collegamento Condividi Wi-Fi.

Tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra del collegamento per modificarlo.

Cerca il blocco di input chiamato Testo che dice Aggiungi password Wi-Fi.

Sostituisci “Aggiungi password Wi-Fi” con la password per la rete Wi-Fi che desideri condividere.

Tocca il simbolo della croce nell’angolo in alto a destra dello schermo per salvare le modifiche al collegamento.

Ora puoi toccare il collegamento Condividi Wi-Fi nell’app Collegamenti per visualizzare un codice QR con le informazioni Wi-Fi per la rete che hai configurato. Se desideri risparmiare qualche clic, aggiungi questo collegamento alla schermata iniziale per un facile accesso senza aprire l’app Collegamenti.

