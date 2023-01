Meta Quest Move permette di sincronizzare i dati di fitness VR usando Health Connect

Nel tentativo di rendere molto più semplice il monitoraggio degli obiettivi di fitness, Meta offre un’app chiamata Quest Move in grado di monitorare le metriche di fitness mentre ti godi il tuo tempo in VR. Sebbene l’app fosse piuttosto buona, non offriva un modo per esportare o sincronizzare le informazioni con app più popolari come Apple Health o Health Connect. A giugno, Meta ha fornito la sincronizzazione con Apple Health e ora è stata annunciata la funzionalità di sincronizzazione con Health Connect.

L’aggiornamento consente di sincronizzare i dati acquisiti con Meta Quest Move attraverso l’app Health Connect di Android. Ciò consentirà agli utenti di ottenere i dati e poterli visualizzare sullo smartphone o anche esportarli verso altre piattaforme.

Per sincronizzare i dati, gli utenti dovranno accedere all’app Move e tuffarsi nel menu Impostazioni. Da lì, dovranno scorrere verso il basso per trovare l’opzione “Connect Move to Meta Quest Mobile app” e attivarla. Una volta completato, bisognerà recarsi nella sezione App connesse nell’app Move e dovrebbe esserci un’opzione per Health Connect.

Con questo abilitato, gli utenti ora dovrebbero vedere i propri dati sincronizzati automaticamente con l’app Health Connect. L’app Meta Quest Move tiene traccia delle metriche relative al fitness come quante calorie sono state bruciate, durata dell’attività, obiettivi raggiunti e altro ancora. Queste stesse metriche dovrebbero essere mostrate nell’app Health Connect in futuro.

Consentendo agli utenti di collegare questi dati all’app Health Connect di Google su Android, il monitoraggio degli obiettivi di fitness sarà molto più semplice. Gli utenti non dovranno più inserire manualmente i dati da Meta Quest Move in Health Connect.

Di recente, Meta ha annunciato che sta interrompendo il supporto per il visore Quest di prima generazione. Ovviamente, non è mai una buona notizia quando un’azienda interrompe il supporto per uno dei suoi prodotti, ma oltre a interrompere il supporto, l’azienda ha anche annunciato che stava rimuovendo anche alcune funzionalità social. Per fortuna, sembra che Quest 2 continuerà a essere supportato per il momento, con recentemente un aumento della potenza grafica.

Meta ha coperto la fascia bassa con Quest 2 e la fascia alta con Quest Pro, quindi sarà interessante vedere dove si inserirà Quest 3.

via