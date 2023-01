I primi dispositivi Google con Fuchsia OS saranno lanciati nel 2023

Quando parliamo di Google e del software che alimenta i nostri dispositivi preferiti, ci vengono in mente due grandi nomi: Android e ChromeOS. Entrambi basati sul kernel Linux, miliardi di dispositivi in ​​tutto il mondo eseguono questi sistemi operativi. Ma ultimamente, abbiamo assistito a uno sforzo da parte di Google per sviluppare e implementare una nuova piattaforma chiamata Fuchsia OS, costruita da zero su un kernel personalizzato. Abbiamo già visto alcuni dispositivi Made by Google venir aggiornati a Fuchsia OS, inclusi Nest Hub e Nest Hub Max. Ma ora sentiamo parlare di quello che potrebbe essere il primissimo dispositivo di Google a debuttare con Fuchsia OS fin dal primo giorno.

Nei momenti fugaci in cui era pubblicamente disponibile online, un documento di pianificazione di Google rilasciato apparentemente per caso ha rivelato le intenzioni dell’azienda di creare un nuovo prodotto con Fuchsia OS fin da subito. 9to5Google riferisce che il documento delineava il supporto futuro per lo sviluppo di JavaScript, che consentirebbe ai tester di modificare il codice e creare applicazioni di test per dispositivi che eseguono Fuchsia OS. Il punto chiave qui è che le fabbriche di Google avranno presto la necessità di testare i dispositivi Fuchsia.

Il documento ha anche offerto un calendario per quanto velocemente ciò potrebbe accadere menzionando che il supporto allo sviluppo JavaScript in Fuchsia OS doveva essere pronto nella prima metà di quest’anno. Google rivela i suoi piani attraverso un paio di affermazioni chiave: “Alla fine, Fuchsia verrà utilizzato come sistema operativo sui dispositivi quando verranno fabbricati nelle fabbriche“. “Avere una soluzione generalmente funzionante pronta entro la prima metà del 2023, quindi la soluzione è disponibile per la prima costruzione in fabbrica di Fuchsia“.

Dato il lungo elenco di dispositivi Nest che aspettano pazientemente il loro aggiornamento a Fuchsia OS, i prodotti lanciati con il nuovo sistema operativo di Google saranno probabilmente modelli di fascia alta.

Le recenti modifiche al codice Fuchsia rivelano che Google sta aggiungendo il supporto per i prossimi smart speaker, che potrebbero essere i successori di Nest Mini e Nest Audio di seconda generazione. Ciò potrebbe indicare il periodo di lancio approssimativo di questi nuovi gadget per la casa intelligente intorno all’autunno 2023, il che sarebbe in linea con i test del produttore che devono essere pronti entro la prima metà di quest’anno.

