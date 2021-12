Fuchsia OS in test anche su Nest Hub Max

Quando viene chiesto di nominare i sistemi operativi realizzati da Google, è probabile che la maggior parte delle persone si fermi dopo due: Android su smartphone e Chrome OS su laptop. Ma solo un fan speciale di Google si ricorderà di Fuchsia OS. Un tempo si parlava dell’inafferrabile sistema operativo come di una sorta di sostituto di Android e, dopo molti sviluppi di basso profilo, è finalmente arrivato sui display intelligenti di Nest Hub di prima generazione senza molto clamore. Ora si sta preparando al passaggio anche sulla versione XL dello stesso, ovvero il Nest Hub Max.

Secondo un commento su Fuchsia Gerrit, Google sta testando versioni sperimentali del sistema operativo su “Sherlock”, che è il nome in codice di Nest Hub Max. A ulteriore conferma di ciò, la società ha confermato a 9to5Google che i test sono iniziati.

L’aggiornamento a Fuchsia OS dell’originale Nest Hub non è stato particolarmente rivoluzionario: niente novità eclatanti sulla UI o sulle funzionalità. Onestamente, la maggior parte dei proprietari probabilmente non si è accorta che è successo qualcosa, poiché l’aggiornamento non ha modificato alcunché, e nemmeno l’interfaccia utente, dal momento che l’esperienza di visualizzazione intelligente è semplicemente basata sull’utilizzo di Flutter. È probabile che vedremo una situazione simile con Nest Hub Max.

Ad ogni modo, questo diventerebbe il secondo dispositivo commerciale a eseguire Fuchsia OS una volta che l’aggiornamento lascia la fase di test e inizia a essere distribuito sui dispositivi. In futuro potremmo vedere Fuchsia OS su laptop e smartphone, ma per ora dovremo accontentarci degli smart display.

