Huawei P50 Pocket ufficiale: flessibile a conchiglia con Snapdragon 888 4G

Dopo tre generazioni della serie pieghevole Mate X, Huawei ha finalmente presentato il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia: Huawei P50 Pocket.

Lo smartphone, presentato insieme a degli “smart glass poco smart“, porta un meccanismo a cerniera brevettato da Huawei senza spazi visibili quando è chiuso. P50 Pocket continua il linguaggio di design delineato dalla serie Huawei P50 e utilizza una scocca in vetro strutturata 3D su misura.

C’è uno schermo principale OLED da 6,9 pollici a 120 Hz con proporzioni 21:9 e risoluzione 2790 x 1188 pixel, con tanto di foro sulla parte superiore che ospita la fotocamera selfie.

Il piccolo schermo esterno di copertura da 1 pollice può fare molto di più che indicare l’ora, la data e le notifiche. Ha i propri widget per app proprietarie e di terze parti come mappe, lettori musicali e codici QR. Puoi iniziare a navigare sul grande schermo, chiudere il telefono e continuare a vedere le indicazioni sulla schermata di copertina.

Huawei P50 Pocket è dotato di tre fotocamere: una fotocamera principale da 40 MP con obiettivo equivalente da 26 mm insieme a una ultrawide da 13 MP f/2.2 e a una fotocamera a spettro ultra da 32 MP f/1.8 che dovrebbe aumentare la resa cromatica.

C’è uno Snapdragon 888 4G al timone aiutato da 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio di archiviazione. Il lato software è coperto da HarmonyOS mentre la batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica cablata da 40 W. Il pieghevole misura 7,2 mm quando è aperto, 15,2 mm quando è piegato e pesa 190 grammi.

Huawei P50 Pocket è disponibile nei colori bianco e nero e con una speciale finitura dorata in edizione premium. Lo standard P50 Pocket è disponibile in un singolo assetto da 8/256 GB e viene venduto al dettaglio per CNY 8.988 che equivalgono a circa 1250 euro. Il modello in edizione speciale in oro con 12/512 GB costerà CNY 10.988 o circa 1550 euro. Le prime vendite in Cina sono già iniziate, mentre la disponibilità internazionale non è stata ancora dettagliata, ma abbiamo ricevuto una conferma da un funzionario Huawei che sta arrivando.

