Huawei presenta i primi “smartglass” basati su HarmonyOS

Anche a Natale noi di Androidblog vi teniamo compagnia con le ultime notizie legate al mondo degli smartphone e della tecnologia mobile in generale. Attraverso un evento di presentazione tenuto in Cina Huawei ha presentato ufficialmente i nuovi smartglass basati sul sistema operativo HarmonyOS.

L’ultima versione di occhiali intelligenti di Huawei è disponibile in tre stili con montature in stile Boston, Wellington e Aviator e lenti da vista o parasole. Sono dotati di potenti altoparlanti e microfoni da 128 mm che consentono l’accesso a mani libere all’assistente Celia di Huawei. Gli occhiali eseguono HarmonyOS e sono pensati per gli utenti che sono sempre in movimento per aiutarti a rispondere alle chiamate, ascoltare musica o prendere appunti senza utilizzare uno smartphone.

Niente tecnologie rivoluzionarie in ambito realtà aumentata quindi in stile Google Glass o OPPO Air Glass ma solo una sorta di smart speaker integrato all’interno di una montatura e dotato di batteria (in maniera simile a quanto fatto con i Bose Frames). Per avere dei veri e propri smartglass che fanno dell’AR il loro cavallo di battaglia probabilmente dovremo aspettare il 2022 o il 2023, con Apple in pole position per lanciare il loro modello.

I nuovi smartglass di Huawei consentono anche di “monitorare la salute degli occhi e della postura” e sono a prova di spruzzi grazie alla certificazione IPX4. La durata della batteria è stimata in 16 ore di utilizzo misto con 4,5 ore di conversazione e fino a 6 ore di ascolto di musica.

La disponibilità è ovviamente limitata alla sola Cina dove sono acquistabili da CNY 1.699 (circa 250 euro) per il modello con lenti graduate, mentre la versione con lenti da sole viene venduta a CNY 1.899 (circa 275 euro).