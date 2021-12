Oltre l’applicazione remota: come funziona il sistema di allarme collegato a Centrale Operativa

Proteggere la propria casa con un sistema di allarme efficiente e innovativo è senza dubbio una necessità, considerando che, non solo in periferia ma spesso anche nelle grandi città, il rischio di intrusione e di rapina è sempre piuttosto elevato.

Oggi il mercato propone impianti antifurto potenti e versatili, perfetti per tutelare efficacemente la casa o il luogo di lavoro, semplici da installare e da gestire, con l’ulteriore possibilità di mantenere costantemente sotto controllo la situazione tramite un’applicazione dedicata per dispositivo mobile.

Scegliere un antifurto con app è quindi la soluzione migliore per monitorare personalmente la casa o l’ufficio e, al contempo, usufruire di un sofisticato impianto connesso ad una centrale operativa disponibile 24 ore su 24, in grado di garantire l’intervento, in caso di necessità, entro poche decine di secondi.

Come funziona il sistema di allarme con applicazione remota

L’impianto di allarme proposto da Verisure, leader nella progettazione e produzione di antifurto per ambienti residenziali e professionali, è costituito da un sistema wireless che offre una tripla protezione del luogo di riferimento: rilevazione delle presenze mediante i sensori applicati alle finestre, possibilità di identificazione degli estranei tramite acquisizione di immagini e audio, eventuale attivazione del dispositivo fumogeno ZeroVision, che toglie completamente la visibilità mettendo in difficoltà gli intrusi.

L’impianto è sempre connesso alla centrale operativa Verisure Italia, attiva 24 ore e gestita da guardie giurate qualificate, che provvedono alla verifica dei segnali ricevuti, filtrando i falsi allarmi e, in caso di effettiva necessità, predisponendo un intervento immediato.

Questo significa che, qualora l’antifurto dovesse trasmettere un effettivo segnale di allarme, la centrale operativa, oltre ad inviare le guardie giurate, si mette in contatto con le Forze dell’Ordine ed eventualmente con altri servizi di emergenza, attivando al contempo il sistema fumogeno.

Controllo a distanza tramite applicazione mobile

La possibilità di mantenere costantemente sotto controllo la propria casa, o il luogo di lavoro, con un sistema di controllo remoto tramite applicazione, offre indubbiamente diversi vantaggi.

Prima di tutto, l’applicazione permette di monitorare la propria casa, l’ufficio o il negozio in qualsiasi luogo e momento, utilizzando semplicemente uno smartphone o un tablet.

Inoltre, utilizzando le funzioni dell’applicazione remota è possibile gestire l’impianto di allarme anche a distanza, ad esempio attivando l’antifurto nel caso in cui ci si fosse dimenticati, visualizzando immagini e video per controllare ciò che avviene nell’ambiente protetto, oppure disabilitare le chiavi di gestione dell’impianto di altri utenti, in caso di possibili situazioni di rischio.

Poter controllare la casa e gestire l’impianto di allarme da remoto è un sistema senza dubbio molto pratico e utile, poiché, oltre ad offrire maggiore sicurezza e tranquillità, consente sia di evitare il rischio di falsi allarmi, sia di ricevere in tempo reale le notifiche sul proprio dispositivo mobile in caso di anomalie. L’applicazione remota consente anche di personalizzare il proprio impianto, attivando o disattivando le aree sottoposte a protezione e scegliendo tra le diverse modalità di utilizzo quella più adatta alla situazione specifica.

La possibilità di acquisire foto e video è molto utile per conoscere immediatamente il motivo che ha fatto scattare l’impianto di allarme, e per procedere di conseguenza.